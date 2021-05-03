Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında heyecan sona erdi. Gecenin maçında ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında küme düşmeme mücadelesi veren Erzurumspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler ilk 14 dakikada bulduğu 3 golle karşılaşmadan galip ayrıldı ve lider Beşiktaş'ı takibe devam etti. Ligin son haftasını bay geçecek olan konuk Erzurumspor ise bu mağlubiyetle 19. sırada kaldı.

Kanarya, Emre Belözoğlu yönetiminde Kadıköy'de çıktığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Jose Sosa, Valencia ve Pelkas'tan geldi. Erzurumspor'un tek golünü Özgür kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 76'ya çıkartırken Erzurumspor 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Erzurumsporlu Gökhan'ın eline çarpan top için bir VAR incelemesi yapıldı ve hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.

5' Sosa penaltıyı gole çevirdi ve bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü attı.

6' İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mesut Özil'in içeriye çevirmek istediği topu savunma uzaklaştırdı.

7' Mesut'un pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan, dar açıdan vuruşunu yaptı. Top kaleci Szumski'de kaldı.

11' İrfan Can'ın harika pasıyla savunmanın arkasına sarkan Valencia, kaleciden de sıyrılıp topu ağlara gönderdi.

13' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Valencia'nın pasıyla penaltının sağında topla buluşan Pelkas, tek vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

25' Obertan'ın sağ kanattan yerden ortasında Tisserand kritik bir hamle yaparak topu kornere gönderdi.

55' Sağ kanattan Ozan'ın içeriye çevirdiği topa Valencia, gelişine şık bir vuruş yaptı. Savunamdan seken top kornere gitti.

67' Mesut'un pasıyla ceza sahasının dışında topla buluşan Mert Hakan'ın şutunda top üstten dışarıya gitti.

79' Ozan'ın Tufan'ın arka direğe ortasında Valencia, uçarak kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

80' Obertan'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Özgür Sert'in vuruşunda top direk dibinden ağlara gitti.

81' Sağ kanattan Butko'nun ortasında Oltan kafayı vurdu. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

86' Hasan'ın hatalı pasında araya giren Pelkas, ceza sahasına sokulup sağında Osayi-Samuel'i gördü. Osayi-Samuel'in vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.

90+2' Sağ kanattan sıfıra inen Ozan'ın içeriye çevirdiği topla buluşan Osayi-Samuel'in şutunda Hasan'dan seken topa Samatta dokundu. Top direğin hemen yanından dışarıya gitti.

90+3' Ozan Tufan çalımlarla ceza sahası yayına sokulup şutunu çekti. Szumski gole izin vermedi.

TISSERAND 9 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı nedeniyle savunmada değişikliğe gidildi. Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, ligde 9 maç aranın ardından BB Erzurumspor maçı ile ilk 11'e geri döndü. 28 yaşındaki futbolcu, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi.

OZAN TUFAN SAĞ BEKE

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, BB Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı. Hafta içinde oynanan Alanyaspor mücadelesinde ilk yarıda gördüğü kırmızı kart sebebiyle takımını yalnız bırakan Gökhan Gönül'ün yanı sıra, bir diğer sağ bek Nazım Sangare'nin de sakatlığının olduğu haftada, Emre Belözoğlu, bu bölgede takımın önemli isimlerinden Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.