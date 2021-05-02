Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

Bu sezon birçok ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenilen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı.
Bu sezon birçok ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenilen Fenerbahçe'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı.
ACİL BÖLGELERE HAMLELER YAPILACAK!
Takımda oluşturulan iskelet kadroyu bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, acil bölgelere hamleler yapılacak.
2 TRANSFER BİRDEN!
Fenerbahçe'nin lig mücadelesi biter bitmez sonuç ne olursa olsun iki bölgeye hızlıca takviye yapacağı belirtildi.
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertlilerin, yeni sezon için direkt ilk 11'de oynayacak stoper ve forvet istediği öğrenildi.
Buna göre, bu sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan, Cisse ile vedalaşması beklenen, Thiam, Frey ve Ademi gibi isimleri yeterli bulmayan Fenerbahçe'de tecrübeli bir golcünün alınması hesaplanıyor. Hatta ayrılıklara göre ikinci bir forvetin daha takıma katılması mümkün görünüyor.
SZALAI'NİN KALMASI DÜŞÜNÜLÜYOR!
Savunma hattında da hamleler planlanıyor. Lemos ve Tisserand'dan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, Attila Szalai'yi mutlaka bir sene daha kadroda tutmak istiyor.
YANINA TAKVİYE YAPILACAK!
EURO 2020 sonrası teklif ne olursa olsun Szalai'nin kalması düşünülüyor. Ancak, Macar savunmacının yanına deneyimli ve direkt 11 oynayacak bir stoper gelmesi planlanıyor. Hatta 30'lu yaşlarında Avrupa futboluna hakim bir defans oyuncusunun Szalai'yi de geliştireceği aktarılıyor.
Her iki transferin de sezon başı kampı başlamadan bitirilmesi ve takıma hızlıca adapte olarak bu sezonki bazı sıkıntların tekrar etmemesi amaçlanıyor.