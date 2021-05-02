Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

Son dakika spor haberleri: 'den kararı ve 2 transfer!

'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı gösterdiği performansla göz doldurdu. Takıma çabuk adapte olan Macar stoper, ilk 11'in değişilmez oyuncuları arasına girdi. 'dan başta olmak üzere ekiplerinin gündeminde yer alan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun 'daki geleceği merak konusu olmuştu. Kadro yapılanma çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler, 2 acil transfer için düğmeye bastı ve Attila Szalai kararını da verdi. İşte gündem yaratacak gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 09:35
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

Bu sezon birçok ismi kadrosuna katarak takımı baştan aşağı yenilen 'de gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları başladı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

ACİL BÖLGELERE HAMLELER YAPILACAK!
Takımda oluşturulan iskelet kadroyu bozmak istemeyen sarı-lacivertliler, acil bölgelere hamleler yapılacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

2 TRANSFER BİRDEN!
'nin lig mücadelesi biter bitmez sonuç ne olursa olsun iki bölgeye hızlıca takviye yapacağı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertlilerin, yeni sezon için direkt ilk 11'de oynayacak stoper ve forvet istediği öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

Buna göre, bu sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan, Cisse ile vedalaşması beklenen, Thiam, Frey ve Ademi gibi isimleri yeterli bulmayan 'de tecrübeli bir golcünün alınması hesaplanıyor. Hatta ayrılıklara göre ikinci bir forvetin daha takıma katılması mümkün görünüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

SZALAI'NİN KALMASI DÜŞÜNÜLÜYOR!
Savunma hattında da hamleler planlanıyor. Lemos ve Tisserand'dan umduğunu bulamayan sarı-lacivertliler, 'yi mutlaka bir sene daha kadroda tutmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

YANINA TAKVİYE YAPILACAK!
EURO 2020 sonrası teklif ne olursa olsun Szalai'nin kalması düşünülüyor. Ancak, Macar savunmacının yanına deneyimli ve direkt 11 oynayacak bir stoper gelmesi planlanıyor. Hatta 30'lu yaşlarında futboluna hakim bir defans oyuncusunun Szalai'yi de geliştireceği aktarılıyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

Her iki transferin de sezon başı kampı başlamadan bitirilmesi ve takıma hızlıca adapte olarak bu sezonki bazı sıkıntların tekrar etmemesi amaçlanıyor.

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