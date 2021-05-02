Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'den Attila Szalai kararı ve 2 transfer!

Buna göre, bu sezon Samatta'dan istediği verimi alamayan, Cisse ile vedalaşması beklenen, Thiam, Frey ve Ademi gibi isimleri yeterli bulmayan Fenerbahçe'de tecrübeli bir golcünün alınması hesaplanıyor. Hatta ayrılıklara göre ikinci bir forvetin daha takıma katılması mümkün görünüyor.