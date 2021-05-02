Kanarya, zirve mücadelesini sürdürürken yeni sezona yönelik planlamalar da devam ediyor.
Kanarya, zirve mücadelesini sürdürürken yeni sezona yönelik planlamalar da devam ediyor.
Transferde öncelikle forvet hattına takviye planlayan sarı-lacivertliler için Olivier Giroud'un ardından Burak Yılmaz ismi ortaya atıldı.
Emre Belözoğlu'nun Lille'de bu sezon harika oynayan Burak'a teklif yaptığı belirtiliyor.
35 yaşındaki Burak'ın Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.
Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan Giroud için de temaslar devam ediyor.
Bir diğer iddia ise Aboubakar... Beşiktaş'ta bu sezon 15 gole imza atan Kamerunlu forvetin, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildiği konuşuluyor.
Opsiyon hakkı Beşiktaş'ta olan 29 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamaması durumunda devreye girilebileceği gelen haberler arasında...