Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Olivier Giroud ve Burak Yılmaz...

Son dakika spor haberi: 'den yılın bombası! ve ...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk hesapları yapan 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna yıldız isimleri kazandıran , yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Transfer arayışlarına devam eden sarı lacivertlilerden ve  bombası geldi. İşte yılın transferine dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

, zirve mücadelesini sürdürürken yeni sezona yönelik planlamalar da devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Transferde öncelikle forvet hattına takviye planlayan sarı-lacivertliler için 'un ardından ismi ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Emre Belözoğlu'nun Lille'de bu sezon harika oynayan Burak'a teklif yaptığı belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

35 yaşındaki Burak'ın Fransız ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi var.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan için de temaslar devam ediyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Bir diğer iddia ise Aboubakar... Beşiktaş'ta bu sezon 15 gole imza atan Kamerunlu forvetin, menajeri tarafından 'ye önerildiği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den yılın bombası! Giroud ve Burak Yılmaz...

Opsiyon hakkı Beşiktaş'ta olan 29 yaşındaki yıldız için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamaması durumunda devreye girilebileceği gelen haberler arasında...

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