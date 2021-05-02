Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe eksik kaldı! Pozisyon var gol sesi yok

Son dakika spor haberi: eksik kaldı! Pozisyon var gol sesi yok

Son dakika spor haberi: ’de en çok pozisyona giren 2. takım olmasına rağmen bunları skora çevirmekte zorlanan , şampiyonluk yarışında da bunun sıkıntısını fazlasıyla yaşadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe eksik kaldı! Pozisyon var gol sesi yok

karşısında aldığı beraberlik ile şampiyonluk yarışını mucizelere bırakan , bu sezon girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlanmasıyla dikkat çekti.

Lige önemli transferlerle giren ve devre arasında da dünya yıldızı 'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gol şanslarının sadece yüzde 8.7'sini ağlara gönderirken, bu alanda ve gibi yarışta olduğu ekiplerin de gerisinde kaldı. Sabah'ın haberibe göre; Sarı-lacivertliler, 38. hafta itibariyle gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde lider Beşiktaş'ın yüzde 28, Galatasaray'ın ise yüzde 19 gerisine düştü.

İLK SIRADA ALANYASPOR YER ALIYOR

Gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde ligde 6. sırada yer alan Fenerbahçe, girdiği gol pozisyonu sayısında ise ligin ikinci sırasında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular geride kalan haftalarda 739 gol pozisyonuna girerken, bu alanda ilk sırada ise 785 ile yer aldı.

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