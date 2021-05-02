Son dakika spor haberi: Fenerbahçe eksik kaldı! Pozisyon var gol sesi yok

Alanyaspor karşısında aldığı beraberlik ile şampiyonluk yarışını mucizelere bırakan Fenerbahçe, bu sezon girdiği pozisyonları gole çevirmekte zorlanmasıyla dikkat çekti.

Lige önemli transferlerle giren ve devre arasında da dünya yıldızı Mesut Özil'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, gol şanslarının sadece yüzde 8.7'sini ağlara gönderirken, bu alanda Beşiktaş ve Galatasaray gibi yarışta olduğu ekiplerin de gerisinde kaldı. Sabah'ın haberibe göre; Sarı-lacivertliler, 38. hafta itibariyle gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde lider Beşiktaş'ın yüzde 28, Galatasaray'ın ise yüzde 19 gerisine düştü.



İLK SIRADA ALANYASPOR YER ALIYOR



Gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesinde ligde 6. sırada yer alan Fenerbahçe, girdiği gol pozisyonu sayısında ise ligin ikinci sırasında bulunuyor. Sarı-lacivertli futbolcular geride kalan haftalarda 739 gol pozisyonuna girerken, bu alanda ilk sırada ise 785 ile Aytemiz Alanyaspor yer aldı.