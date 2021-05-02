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Son dakika haberi: oyuncularını böyle motive etti! "Her zaman ihtimal vardır"

Son dakika haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü oyuncularını motive etti. Belözoğlu, “Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır. Kalan 4 maçı da kazanıp yolun sonuna kadar gideceksiniz. Herkes kendisini hazır tutsun” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu oyuncularını böyle motive etti! "Her zaman ihtimal vardır"

'de son 4 maç öncesi az da olsa şampiyonluk ümidini koruyan 'de A Takım Direktörü , oyunculardan motivasyonlarını kaybetmemelerini istedi. Antrenmandan önce bir toplantı yapan sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Fenerbahçe için her zaman ihtimal vardır" derken, "Çok önemli 4 maça çıkacağız, yoğun maç temposunda oynayan oynamayan herkes hazır olacak, hala her şey mümkün. Sizler çok iyi takımsınız, kalan 4 maçta da her puana talip olacak ve kazanıp yolun sonunda kadar gideceksiniz. Ben inanıyorum kupa ile taçlandıracaksınız. Size, takımımıza güveniyorum" ifadelerini kullandığı bildirildi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edildi. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda sarılacivertliler ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Nazım Sangare bireysel çalışırken, Perotti ve Sadık'ın tedavilerine devam edildi.

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