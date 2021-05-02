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Son dakika haberleri | 'in kaderi 'nin ellerinde!

'de bitime artık sayılı günler kaldı. 39. haftası oynanan ligde, lider şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi. ve 'ın da zirve iddiası bulunsa da siyah-beyazlılar kalan 3 maçından 4 puan çıkartması takdirde şampiyon olacak. Ligde küme düşme hattı da kızışmış durumda. Lige veda edecek takımların henüz belli olmadığı ligde, bu ekipleri Fenerbahçe belirleyebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 12:23 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 12:25
Son dakika FB haberleri | Süper Lig'in kaderi Fenerbahçe'nin ellerinde!

'nin ligin son 4 haftasında oynayacağı karşılaşmalarda alacağı sonuçlar hem zirveyi hem de düşme hattını şekillendirecek. Zira sarı lacivertliler bu maçların 3'ünü küme düşme bölgesinde yer alan takımlarla yapacak. Fenerbahçe bu süreçte ilk maçını yarın ile oynayacak. 37 puanla 19. sırada yer alan mavi beyazlı ekip, 3 karşılaşması kaldığı için puan kaybına kesinlikle tahammülü yok. 8 Mayıs Cumartesi günü karşılaşacak rakip ise, 38 puanla düşme hattının hemen üstünde bulunan MKE .

İLK YARIDA 10 PUAN ALMIŞTI

Sarı lacivertli takım, başkentte oynayacağı Ankaragücü maçından 3 gün sonra, 15 haftadır yenilgi yüzü görmeyen ve ilk 5'i hedefleyen u konuk edecek. Sezonun son karşılaşması, ligde kalma savaşı veren bir başka ekip ile 'nda. Son 4 maçta 12 puan hedefleyen Fenerbahçe, Hürriyet'in derlediği habere göre ligin ilk yarısında bu takımlarla oynadığı maçlarda HES Kablo Kayserispor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u aynı skorla 3-0, 'nü 3-1 mağlup ederken Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalmış ve 10 puan toplamıştı.

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