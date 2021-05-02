Pereira’nın ilginç anısı

Vitor Pereira, ülkesi Portekiz'de verdiği bir röportajda Fenerbahçe'de çalıştığı döneme dair ilginç bir anısını paylaştı: "İstanbul'da Avrupa yakasında oturuyordum. Her gün Asya yakasına çalışmak için gidiyordum. Tek köprü var. Gidiş 1.5, geliş 1.5 saat. Bir gün Başkan Aziz Yıldırım'a evimi seviyorum ama artık burada yaşayamam. Trafik yorucu dedim. Birkaç gün sonra yanıma bir kartla geldi. Artık yol kenarından, şeritler ve diğer arabalar arasından gidebilirsin, beklemeyeceksin dedi. Kartım sayesinde herkesi geride bırakıyordum" dedi.