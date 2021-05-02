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Pereira’nın ilginç anısı

, ülkesi 'de verdiği bir röportajda 'de çalıştığı döneme dair ilginç bir anısını paylaştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Pereira’nın ilginç anısı
, ülkesi 'de verdiği bir röportajda 'de çalıştığı döneme dair ilginç bir anısını paylaştı: "'da yakasında oturuyordum. Her gün yakasına çalışmak için gidiyordum. Tek köprü var. Gidiş 1.5, geliş 1.5 saat. Bir gün Başkan 'a evimi seviyorum ama artık burada yaşayamam. Trafik yorucu dedim. Birkaç gün sonra yanıma bir kartla geldi. Artık yol kenarından, şeritler ve diğer arabalar arasından gidebilirsin, beklemeyeceksin dedi. Kartım sayesinde herkesi geride bırakıyordum" dedi.
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