Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 'in 39. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 21:40
Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 39'uncu haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Futbol A Takım Direktörü yönetiminde 'nde gerçekleştirilen idman saat 18.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular pas çalışması yaptı.

Çift kale maçla devam antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Yönetim Kurulu Üyesi ve de antrenmanın bir bölümünü takip etti.

SON DAKİKA