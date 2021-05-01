Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Mesut Özil hayal kırıklığı yarattı!

Fenerbahçe'ye ocak ayındaki ara transfer döneminde büyük umutlarla transfer olan Mesut Özil, beklentilerin çok uzağında kaldı. Sezonun transferi olarak nitelenen yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7'si lig 1'i kupa olmak üzere toplam 8 maçta gol ve asist yapamadı.

İSTATİSTİK KAĞIDI BOŞ KALDI

Takvim'in haberine göre; Mesut Özil'in diğer istatistikleri de tatmin edici olmadı. Yıldız oyuncunun maç başına şut ve kilit pas istatistiği, 0.9, maç başına adam geçme 0.6 olarak gerçekleşti.

MESUT HİÇ HAZIR DEĞİLMİŞ

Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce fizik ve kondisyon olarak hiç hazır olmadığı gerçeği ortaya çıktı. Tüm bunların üstüne yıldız futbolcu, bir de ciddi sakatlık yaşamıştı.

VUSLAT GELECEK SEZONDA…

Ancak taraftarın Mesut Özil'den beklentisi kesinlikle bitmiş değil. Mesut'un iyi bir hazırlık dönemiyle birlikte gelecek sezon lige damgasını vurması tüm taraftarların beklentisi.



