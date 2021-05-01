Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

ENDER BİLGİN - GÖKHAN, MESUT VE TÜKENEN UMUTLAR

F.Bahçe için Alanya maçı şampiyonluk umudunun tükeniş bayrağını çekti. Aslonda on kişi kalana kadar 'F.Bahçe bu maçı kazanabilir' düşüncesini diri tutan bir oyun vardı sahada.