Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

ENDER BİLGİN - GÖKHAN, MESUT VE TÜKENEN UMUTLAR
F.Bahçe için Alanya maçı şampiyonluk umudunun tükeniş bayrağını çekti. Aslonda on kişi kalana kadar 'F.Bahçe bu maçı kazanabilir' düşüncesini diri tutan bir oyun vardı sahada.
ENDER BİLGİN - GÖKHAN, MESUT VE TÜKENEN UMUTLAR
F.Bahçe için Alanya maçı şampiyonluk umudunun tükeniş bayrağını çekti. Aslonda on kişi kalana kadar 'F.Bahçe bu maçı kazanabilir' düşüncesini diri tutan bir oyun vardı sahada.
Ama yılların tecrübesi Gökhan Gönül rakip sahadaki basit top kaybından sonra bir de gereksiz kırmızı kart görünce fişi çekiverdi. Buna Emre Belözoğlu'nun maç kondisyon eksiği olan Mesut Özil'i 65 dakika oyunda tutması da eklenince Alanya'nın ekmeğine yağ sürüldü.
İkincilik açısından Alanya deplasmanındaki galibiyet büyük moral sağlar ve Beşiktaş'ın üzerinde baskı oluştururdu. F.Bahçe şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyacak virajı dönemedi.
Şimdi testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olacaktır. Maça neden Mesut ile başlandı? Bir kişi eksilince topu rakip alana hızlı taşıyacak Samuel niye alınmadı? İkinci yarıda üçlü savunmaya dönülebilir miydi? Sorular çoğaltılabilir.
Bu saatten sonra sarı-lacivertliler kalan umut kırıntısına sarılmak ve ne yapıp, edip ikinciliği kaptırmamak durumunda. Sonrası Ali Koç'un seçimine kalıyor.