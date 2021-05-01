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Son dakika spor haberi: 'den çarpıcı değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

Son dakika haberleri... 'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı 'la 0-0 berabere kalarak zirve yarışında önemli 2 puan kaybetti. yazarı , sarı-lacivertli takımı yorumlarken çarpıcı ifadeler kullandı. ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 10:28
Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

ENDER BİLGİN - GÖKHAN, MESUT VE TÜKENEN UMUTLAR

F.Bahçe için Alanya maçı şampiyonluk umudunun tükeniş bayrağını çekti. Aslonda on kişi kalana kadar 'F.Bahçe bu maçı kazanabilir' düşüncesini diri tutan bir oyun vardı sahada.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

Ama yılların tecrübesi Gökhan Gönül rakip sahadaki basit top kaybından sonra bir de gereksiz kırmızı kart görünce fişi çekiverdi. Buna Emre Belözoğlu'nun maç kondisyon eksiği olan Mesut Özil'i 65 dakika oyunda tutması da eklenince Alanya'nın ekmeğine yağ sürüldü.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

İkincilik açısından Alanya deplasmanındaki galibiyet büyük moral sağlar ve Beşiktaş'ın üzerinde baskı oluştururdu. F.Bahçe şampiyonluk yarışını son haftaya kadar taşıyacak virajı dönemedi.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

Şimdi testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olacaktır. Maça neden Mesut ile başlandı? Bir kişi eksilince topu rakip alana hızlı taşıyacak Samuel niye alınmadı? İkinci yarıda üçlü savunmaya dönülebilir miydi? Sorular çoğaltılabilir.

Son dakika spor haberi: Ender Bilgin'den çarpıcı Fenerbahçe değerlendirmesi! "Umudunun tükeniş bayrağını çekti"

Bu saatten sonra sarı-lacivertliler kalan umut kırıntısına sarılmak ve ne yapıp, edip ikinciliği kaptırmamak durumunda. Sonrası Ali Koç'un seçimine kalıyor.

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