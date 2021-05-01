Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

Son dakika spor haberi: deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

Son dakika spor haberi... 'in 38. haftasında oynanan - mücadelesinde, 0-0 devam eden maçın son anlarında F.Bahçe Futbol Direktörü 'nun ve Tisserand'ı oyuna dahil etmesi tepki çekmişti. Bu değişikliklerin altında birden fazla gerekçe yatıyor. İşte o nedenler... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü 'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

Maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala ve Tisserand'ın oyuna girmesinde birden fazla sebep yer alıyor. İşte o sebepler:

Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

1) CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI
, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişi eksik takımın son anlarda duran toptan gol yemesinin önüne geçmek istedi. 1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

2) SON İHTİMAL CANLI TUTULDU
Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi... Eğer son anlarda bir gol yenseydi, Beşiktaş hem Hatay hem Galatasaray'a yenilse bile lider olamıyordu. Bu ihtimal canlı tutuldu.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

3) İKİLİ-ÜÇLÜ AVERAJ DÜŞÜNÜLDÜ
Bununla birlikte ve Tisserand'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu. son anlarda bir gol yeseydi puanlarının eşitleneceği Galatasaray'ın ikili averajda gerisine düşecekti. Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.

Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

4) AĞUSTOS AYI BİLE HESAPTA VAR
Belözoğlu, ligi ikinci bitirmenin öneminin farkında. Sarılacivertliler, gelecek yıla omurgası oturmuş bir takım taşıyacak. İyi bir kamp dönemiyle ön elemeye hazır bir takım olacak. Böylece şampiyon olamasa da Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazanabilecek. (Sabah)

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