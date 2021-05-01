Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

2) SON İHTİMAL CANLI TUTULDU

Bu değişikliklerin altındaki temel sebep, şampiyonluk yolundaki iddianın devam ettirilebilmesi... Eğer son anlarda bir gol yenseydi, Beşiktaş hem Hatay hem Galatasaray'a yenilse bile Fenerbahçe lider olamıyordu. Bu ihtimal canlı tutuldu.

3) İKİLİ-ÜÇLÜ AVERAJ DÜŞÜNÜLDÜ

Bununla birlikte Novak ve Tisserand'ın oyuna dahil olması, averaj hesaplarının da bir sonucuydu. Fenerbahçe son anlarda bir gol yeseydi puanlarının eşitleneceği Galatasaray'ın ikili averajda gerisine düşecekti. Ayrıca lig üçlü averaja dahi kalsa ligi üçüncü bitirecekti.