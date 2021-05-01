Son dakika spor haberi: Alanyaspor deplasmanındaki o değişikler tepki çekmişti! İşte nedenleri...

Fenerbahçe Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı.
Fenerbahçe Alanya deplasmanında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerde futbol direktörü Emre Belözoğlu'nun uzatmanın son dakikasında yaptığı iki değişiklik herkes tarafından tartışıldı.
Maçın bitimine yaklaşık 1 dakika kala Novak ve Tisserand'ın oyuna girmesinde birden fazla sebep yer alıyor. İşte o sebepler:
1) CAMİADA KIRILMAYA YOL AÇARDI
Emre Belözoğlu, alınacak mağlubiyetin şampiyonluk yolunda camiada kırılmaya yol açacağını düşündüğü için 1 kişi eksik takımın son anlarda duran toptan gol yemesinin önüne geçmek istedi. 1 puan belki taraftar için bir şey ifade etmiyor ancak perde arkası hiç öyle değil.