Son dakika FB haberleri | Emre Belözoğlu: Şampiyonluk gelmezse...

Umutlar ve haftalar azalmaya başlasa da Kanarya'da şampiyonluk inancı hala devam ediyor. Teknik patron Emre Belözoğlu ne olursa olsun yarışı son maça kadar bırakmayacaklarını ifade etti. Sarı-lacivertlilerde yeni parola ise son 4 karşılaşmayı kayıpsız tamamlayıp, Beşiktaş'ın takılmasını beklemek olacak. Hedef; şampiyonluk gelmese bile ligi Galatasaray'ın önünde bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak olarak belirlendi. Kanarya, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde gruplara kalabilmek için mücadele etmek istiyor. Fenerbahçe son 4 haftada sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü (D), Sivasspor ve Kayserispor (D) ile karşı karşıya gelecek.

YARIŞTA ÇOK ŞEY DEĞİŞMEDİ!



Fenerbahçe'nin Alanya'da berabere kalıp, lider Beşiktaş'la farkın 5 puana çıkması fazla bir şey değiştirmedi. Sarı-lacivertlilerin ligi zirvede bitirebilmesi için son 4 maçını kazanmasının yanında Beşiktaş'ın yine 2 maçta takılması gerekiyor. Tek fark şimdi beraberlikler Fenerbahçe'ye yaramıyor. Lider Beşiktaş'ın mutlaka 2 karşılaşmada yenilmesi şart.