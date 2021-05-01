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Pes etmek yok

yarışta son haftaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Hedef şampiyonluk gelmese bile Şampiyonlar Ligi biletini almak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 07:10
Pes etmek yok
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Umutlar ve haftalar azalmaya başlasa da Kanarya'da şampiyonluk inancı hala devam ediyor. Teknik patron ne olursa olsun yarışı son maça kadar bırakmayacaklarını ifade etti. Sarı-lacivertlilerde yeni parola ise son 4 karşılaşmayı kayıpsız tamamlayıp, 'ın takılmasını beklemek olacak. Hedef; şampiyonluk gelmese bile ligi 'ın önünde bitirip Şampiyonlar Ligi biletini almak olarak belirlendi. Kanarya, önümüzdeki sezon 'nde gruplara kalabilmek için mücadele etmek istiyor. son 4 haftada sırasıyla , Ankaragücü (D), ve Kayserispor (D) ile karşı karşıya gelecek.

YARIŞTA ÇOK ŞEY DEĞİŞMEDİ!
Fenerbahçe'nin Alanya'da berabere kalıp, lider Beşiktaş'la farkın 5 puana çıkması fazla bir şey değiştirmedi. Sarı-lacivertlilerin ligi zirvede bitirebilmesi için son 4 maçını kazanmasının yanında Beşiktaş'ın yine 2 maçta takılması gerekiyor. Tek fark şimdi beraberlikler Fenerbahçe'ye yaramıyor. Lider Beşiktaş'ın mutlaka 2 karşılaşmada yenilmesi şart.

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