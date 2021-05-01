Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

Milliyet'in haberine göre, bu senaryoya göre kötü senaryo daha yakın duruyor. Zira Beşiktaş, ligde kalan 4 maçtan 2 kez kazanıp 1 kez berabere bile kalsa şampiyonluğu kazanma şansına sahip. Beşiktaş'ın şampiyonluğu halinde Fenerbahçe'yi tarihi bir sıkıntı bekleyecek.