Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

'yi bekleyen tehlikesi! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, 'de son olarak deplasmanına konuk olmuş ve mücadeleden golsüz eşitlikle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara almıştı. Maçın ardından , kalan 4 maçında 7 puan toplaması halinde rakiplerine bakmaksızın şanpiyonluğunu ilan edecekti. Şu an için bu senaryo daha muhtemel gözükürken, Fenerbahçe'nin olası bir Beşiktaş şampiyonluğu halinde o tablosu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 09:53
Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

'de deplasmanında gelen 0-0'lık beraberlik tüm hesapları bozdu. Ligde bitime 4 hafta kala lider 'ın 5 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

Emre Belözoğlu ve takımı, kalan 4 maçta şampiyonluğu alamazsa hem sportif hem tarihi hem de maddi birçok sorun kapıda bekleyecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

Şu anda 5 puanlık farkın yanı sıra ikili averaj konusunda da 'ın gerisinde olan , kalan 4 haftada rakibinin tam 6 puan kaybetmesini umacak ve kayıpsız geçip 12 puanı hanesine yazdırmak zorunda olacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

Milliyet'in haberine göre, bu senaryoya göre kötü senaryo daha yakın duruyor. Zira , ligde kalan 4 maçtan 2 kez kazanıp 1 kez berabere bile kalsa şampiyonluğu kazanma şansına sahip. Beşiktaş'ın şampiyonluğu halinde 'yi tarihi bir sıkıntı bekleyecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

İŞTE KAPIDAKİ KORKU
- tarihinde ilk kez 8 yıl şampiyonluğa uzak kalacak. En son 1989-1996 arası 7 yıl şampiyon olunamamıştı. Ayrıca takım kupasız 8. seneye girecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

- Şampiyonlukla gelecek direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına gitme şansı bu sezon son kez olacak. , 2008'den beri Devler Ligi'ne katılamıyor. Bu hasret 14 seneye çıkacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

- Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gelirleri pandemi döneminde kaçacak.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

-'nin ezeli rakipleri kazanmaya devam edecek. Psikolojik açıdan büyük sıkıntı. Son 7 yıldır 2 ve Galatasaray 3 kez şampiyon oldu. Beşiktaş da 3. kez olmaya yakın.

Fenerbahçe'yi bekleyen Beşiktaş tehlikesi! Ali Koç...

-Başkan rekor oyla geldiği görevinin 3. ve son senesini sıfır kupayla bitirecek.

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