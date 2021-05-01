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'de istatistiklerde lider!

'in 38. haftasında ile karşılaşan , sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı. 'da uzun süreli sakatlığını atlatan de ilk 11'deki yerine döndü. Dünyaca ünlü yıldız, sahada kaldığı süre boyunca takımın en çok koşan ismi olurken, pas isabet oranında da ile birlikte zirvede yer aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:47
Fenerbahçe'de Mesut Özil istatistiklerde lider!

'nin dünyaca ünlü yıldız futbolcusu , Aytemiz maçında sahada kaldığı sürede elde ettiği istatislikler ile dikkatleri üzerine çekti.

Sakatlığının son bulmasının ardından karşılaşması ile formasına kavuşan Mesut Özil, 65 dakika sahada kaldı. Yerini Osayi-Samuel'e bırakan tecrübeli futbolcu, 7 bin 693 metre koşarak sahada en fazla koşan oyunculardan biri oldu. Yüksek şiddetli koşularda 696 metre ve 39 koşu ile ile birlikte takımın lideri konumuna ulaşan Mesut Özil, ayrıca 26 isabetli pas ve yüzde 81 yüzde ile 'den sonra takımın en isabetli pas yüzdesine sahip ikinci oyuncusu oldu.

Yıldız oyuncu, pas mesafelerine de bakıldığında teknik direktör 'nun tercih ettiği oyun planına uygun olarak, pas uzunluğunda 13,2 metre ile ile birlikte sahanın lideri.

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