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VAR damgası

Kritik karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. 26. dakikada 'nın penaltısı VAR'dan dönerken, 43'te ise 'ün kırmızı kart gördüğü pozisyon VAR'da incelendi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
VAR damgası

Kritik karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. 26. dakikada 'in pasına ceza sahasında hareketlenen savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR, 'nın Mesut'un pası verdiği sırada ofsaytta olduğunu tespit edince, penaltı iptal edildi. 43. dakikada ise , gole giden Alanyasporlu 'u arkadan indirince direkt kırmızı kart gördü. Bu sırada yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR hakemi pozisyonda ofsayt olmadığın belirleyince, Gönül'ün kırmızı kartı geçerli sayıldı.

KURALA GÖRE PENALTI!
kokartlı eski hakem , Enner Valencia'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen penaltı pozisyonunda hakemlerin yanlış karar verdiğini söyledi. Çakar, "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa GERÇEKLEŞMEZ,
PENALTI verilir der. Ben değil kuralları söylüyor. - maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır." ifadelerini kullandı. İlgili kuralın o maddesi şöyle: Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.

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