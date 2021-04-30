VAR damgası

Kritik karşılaşmaya VAR kararları damga vurdu. 26. dakikada Mesut Özil'in pasına ceza sahasında hareketlenen Enner Valencia savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR, Valencia'nın Mesut'un pası verdiği sırada ofsaytta olduğunu tespit edince, penaltı iptal edildi. 43. dakikada ise Gökhan Gönül, gole giden Alanyasporlu Davidson'u arkadan indirince direkt kırmızı kart gördü. Bu sırada yardımcı hakem de ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR hakemi Halil Umut Meler pozisyonda ofsayt olmadığın belirleyince, Gönül'ün kırmızı kartı geçerli sayıldı.

KURALA GÖRE PENALTI!

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar, Enner Valencia'nın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen penaltı pozisyonunda hakemlerin yanlış karar verdiğini söyledi. Çakar, "FIFA kurallarına göre ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlenip topa vurmadan önce penaltıya maruz kalırsa OFSAYT İHLALİ GERÇEKLEŞMEZ,

PENALTI verilir der. Ben değil FİFA oyun kuralları söylüyor. Alanya-Fenerbahçe maçında hakemler ağır bir kural hatası yapmışlardır." ifadelerini kullandı. İlgili kuralın o maddesi şöyle: Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul ile cezalandırılır.