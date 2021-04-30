Sonuna kadar devam!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından kısa ve net konuştu. Sözlerine Alanyaspor ve hocaları Çağdaş Atan'ı tebrik ederek başlayan Belözoğlu, "Şampiyonluk yolunda kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı. İlk yarı oyunda üstün olduğumuz net dakikalar vardı. Alanya'nın zaaflarına çalışmıştık. 10 kişi kalana kadar değerlendirebilirdik. İlk yarıda oyuna kendimize yakın görüyorduk. Biz bildiğimiz, inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. 1 puan için tabii ki üzgünüz" dedi.

3 PLANLI OYUN KURMUŞTUK AMA...

Genç hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Takım adına sahadaki herkes elinden geleni yaptı. Camia ve oyuncular bilmeli, bu işin peşini bırakmayacağız. Sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz. 3 planlı bir oyun kurmuştuk ama ikinci plana kalmadan 10 kişi kaldık. 11'e 11 olsaydık en azından rakibe bu kadar topu vermezdik diye düşünüyorum. Rakibin zaaflarına iyi çalışmıştık. Şansa inanmam. Her şey nasip kısmet. Kalan 4 haftayı F.Bahçe'ye yakışır şekilde değerlendireceğiz. Sonuna kadar mücadeleye devam."

CANER'DEN HERKESE FIRÇA!

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Caner Erkin, karşılaşma içinde birçok kez takım arkadaşlarına tepki gösterdi. İlk yarıda kaleci Harun Tekin ile Pelkas, ikinci 45'te de bir pozisyonun ardından Attila Szalai'ye adeta fırça attı.

ENNER BU KEZ BOŞ GEÇTİ

Son haftaların formda ismi Enner Valencia, dün akşam boş geçti. Önceki 4 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandıran Ekvadorlu, Alanya karşısında pozisyona girmekte zorlanırken, bir isabetsiz şut çekti.

BAKİ'DEN BEŞİKTAŞ'A GÖNDERME

Selahattin Baki, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Herkes bize karşı" sözlerine yorum yaptı. Fenerbahçeli yönetici, şunları söyledi: "Hayretler içerisinde izliyoruz açıklamaları. Zaten tersini beklemek futbolun doğasına aykırı. Fenerbahçe o hafta oynayacağı rakibinin futbolcusuna teklif götürmez."