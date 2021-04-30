Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı.
Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada Alanyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda yara aldı.
Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı.
GÖKHAN GÖNÜL KIRMIZI GÖRDÜ!
Nazım Sangare'nin Kasımpaşa maçında sakatlanmasının ardından formayı yeniden devralan Gökhan Gönül mücadelenin 43. dakikasında kızardı.
Savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Davidson'u kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahasının hemen üzerinde arkadan yaptığı hareketle yere indiren deneyimli sağ bek, 43. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.
CANER'DEN HARUN'A TEPKİ!
Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin, baraj kurduran kaleci Harun Tekin'e çıkıştı.
31 yaşındaki eldivenin 4 kişilik baraja birkaç adam daha istemesi Caner Erkin'i kızdırdı.
"OĞLUM ADAM YOK BURADA!"
Caner Erkin, baraj kurulurken Harun Tekin'e "Oğlum adam yok burada!"dedi. Daha sonrasında barajdaki futbolcu sayısı yeniden 4'e düştü.