Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

Son dakika spor haberleri: 'de 'den 'e tepki! İşte o sözler

'in 38. haftasında ile deplasmanda 0-0 berabere kalan zirve yarışında kritik bir puan kaybı yaşadı. Mücadeleye damga vuran an ise Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta yaşandı. 'in kurdurduğu baraja sinirlenen takım arkadaşına tepki gösterdi. İşte o sözler ve yaşanan tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 09:12
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftada ile deplasmanda 0-0 berabere kalan şampiyonluk yolunda yara aldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

Sarı-lacivertliler zorlu karşılaşmada, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

GÖKHAN GÖNÜL KIRMIZI GÖRDÜ!
Nazım Sangare'nin Kasımpaşa maçında sakatlanmasının ardından formayı yeniden devralan Gökhan Gönül mücadelenin 43. dakikasında kızardı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

Savunma arkasına atılan topa iyi hareketlenen Davidson'u kaleciyle karşı karşıya pozisyonda ceza sahasının hemen üzerinde arkadan yaptığı hareketle yere indiren deneyimli sağ bek, 43. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

CANER'DEN HARUN'A TEPKİ!
'un kazandığı serbest vuruşta , baraj kurduran kaleci 'e çıkıştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

31 yaşındaki eldivenin 4 kişilik baraja birkaç adam daha istemesi 'i kızdırdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin'den Harun Tekin'e tepki! İşte o sözler

"OĞLUM ADAM YOK BURADA!"
, baraj kurulurken 'e "Oğlum adam yok burada!"dedi. Daha sonrasında barajdaki futbolcu sayısı yeniden 4'e düştü.

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