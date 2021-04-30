Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

Son dakika haberleri... 'in 38. haftasında Fenerbahçe, 'la 0-0 berabere kaldı. Şampiyonluk iddiasını sürdüren sarı-lacivertliler ile lider arasındaki puan farkı bu karşılaşma sonrası 5'e yükseldi. 'nin usta yazarlarından , maçı değerlendirirken Fenerbahçe Teknik Sorumlusu 'nun yaptığı oyuncu değişikliklerine değindi. İşte o yazı... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 09:22
Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

ÖMER ÜRÜNDÜL - ONUR MÜCADELESİ

Dün geceki önemli maçın, seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını tahmin ediyordum. Ama yanılmışım. Beklediğim kalitede olmadı. 'nun sürprizi Mesut Özil ile başlamak oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

F.Bahçe kadro yapısı itibariyle, daha çok pas oyunuyla sahaya yayılıyordu. Ancak üretkenlik sağlayamıyordu. Alanyaspor ise kopuk kopuk ama çabuk ve dikine ataklar deniyordu. Onların da pozisyon sıkıntısı vardı. F.Bahçe'nin sezon başından beri gideremediği bir rahatsızlığı var. Kazandıkları korner sonraları veya çok adamlı hücum girişimlerinde üçüncü bölgede kaybettikleri toplardan sonra geniş alanda az adamla yakalanıyorlardı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

Dün de önce böyle bir tehlikeyi hasarsız atlattılar. Ama ikincisinde Gökhan Gönül, Davidson'u düşürüp kırmızı kart gördü. İkinci yarı F.Bahçe'yi zorluklar bekliyordu. İkinci devredeki 'nun hatalı değişikliğini görünce 'F.Bahçe buradan puan çıkaramaz' diye düşündüm.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

Niye diye sorarsanız, Mert Hakan'ın yerine Gustavo girmişti. Gustavo, Sosa ve hazır olmayan Mesut bir aradaydı. Üstelik de sayısal eksiklik varken… Ancak Alanyaspor kendileri için elverişli ortamı değerlendiremedi. İkinci devre çok güzel iki şutları direkten döndü, bir tane de Davidson kaçırdı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

Bana göre F.Bahçeli futbolcular bir onur mücadelesi vererek 10 kişi ile mahkum futbol oynamadan 90 dakikayı 1 puanla ve de daha da önemlisi ikinciliği koruyarak bitirdiler. F.Bahçe'de en çok, müthiş bir direnç gösteren Ozan'ı beğendim.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

Kaleci Harun hem iyi oynadı hem de son maçtan ders almış ki hiç kısa top kullanmadı. Sahanın yıldızı Alanya'dan Juanfran'dı. Yaşar Kemal Uğurlu iyi maç yönetti. Gökhan'ın kırmızısı doğru ve bariz gol şansı vardı. Zaten hareketin şiddeti dahi kırmızıyı gerektiriyordu.

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