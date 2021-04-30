Son dakika spor haberi: Usta yazardan dikkat çeken Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hatalı değişikliği görünce..."

Niye diye sorarsanız, Mert Hakan'ın yerine Gustavo girmişti. Gustavo, Sosa ve hazır olmayan Mesut bir aradaydı. Üstelik de sayısal eksiklik varken… Ancak Alanyaspor kendileri için elverişli ortamı değerlendiremedi. İkinci devre çok güzel iki şutları direkten döndü, bir tane de Davidson kaçırdı.

Bana göre F.Bahçeli futbolcular bir onur mücadelesi vererek 10 kişi ile mahkum futbol oynamadan 90 dakikayı 1 puanla ve de daha da önemlisi ikinciliği koruyarak bitirdiler. F.Bahçe'de en çok, müthiş bir direnç gösteren Ozan'ı beğendim.