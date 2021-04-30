Son dakika spor haberi: Spor yazarları Alanyaspor'la Fenerbahçe'nin 0-0 berbaere kaldığı maçı değerlendirdi!

Veya Fenerbahçe teknik adamı yani Emre, 'Ben bu maçı böyle bitireyim, hiç olmazsa mağlup olmayayım mı' dedi! Isınmış adamlarla belki gol atabilirsin ama oyuna yeni aldığın oyuncu ile onu yapamazsın. Teknik adamlık futbolculuğa benzemez. O iş ayrı o iş ayrı.
Bir gün evvel Beşiktaş'ı seyrediyorum; tekmeye kafa atıyorlar. Kaleci dahil 11 oyuncu çatır çatır oynuyorlar. Bir gün sonra Fenerbahçe'ye bakıyorsun; sanki orta sıralarda mücadele için sahaya çıkmış bir takım... Galatasaray'ı söylemeye gerek yok. O zaten bir ileri iki geri...
Alanyaspor her şeyiyle bir takım. Fenerbahçe'ye bakıyorsun toplama bir takım. Vatan, millet, hakem, federasyonla, bazıları bu işleri götürmeye bakıyor. Ama Beşiktaş yüreğini sahaya koyarak oynuyor. 'Ben istiyorum' diyor. Şampiyonluğu istemek kız istemeye benzemez. Kız isterken biraz kibar olacaksınız, biraz monşer olacaksınız filan. Ama şampiyonluk istiyorsan çatır çutur isteyeceksin. Kütür kütür...