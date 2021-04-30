Son dakika spor haberi: Spor yazarları Alanyaspor'la Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçı değerlendirdi!

Bekleyen ve kontra ataklarla pozisyona girmeyi düşünen Emre hoca, Osayi- Samuel'i oyuna almakta geç kaldı. Zira bu taktiği yapacaksan sana koşucu oyuncu gerekiyor. Camia şampiyonluk için heveslense de benim bu sezondan çokça bir beklentim olmadığını söylemiştim. Beraberlik fena sayılmasa da şampiyonluk için konuşmanın Polyannacılık olacağını gösteriyor. İşte onu ben hiç yapamam!

ERMAN TOROĞLU - KÜTÜR KÜTÜR Gazeteden arkadaşım aradı. Dakika 90+2. Fakat o sırada yardımcı hakem değişiklik işareti verdi. Fenerbahçe'de, hem de iki oyuncu!.. Dedim ki bu nasıl bir iş! Çünkü ben maç bitiş düdüğü çalmadan yazı yazmak istemiyorum. Nedeni işte bunlar... 90. dakika öyle bir şey olur ki hiçbir şey yazmazsınız yalnız o dakikayı yazarsınız.