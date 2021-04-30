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Son dakika spor haberi: Lucescu'dan transfer atağı! Fenerbahçeli futbolcu...

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyon olmak isteyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... 'nde ile şampiyonluğa ulaşan , sarı lacivertli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etmek istiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 22:09
Son dakika spor haberi: Lucescu'dan transfer atağı! Fenerbahçeli futbolcu...

'de şampiyon olmak isteyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Sarı lacivertlilerden kiralık olarak 'da forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'in performansı gün geçtikçe taliplerini de artırıyor.

'in haberine göre; Son olarak 'nde ile şampiyonluğa ulaşan 'in, 19 yaşındaki İranlı golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladığı kaydedildi.

Sezon boyunca oyuncuyu yakından takip ettiği kaydedilen Dinamo Kiev'in, 'nın satın alma opsiyonunu kullanmaması için görüşmeler yapacağı da belirtildi.

SATIN ALMA OPSİYONU: 2 MİLYON EURO

Allahyar'ın 2 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun olduğu ve Zorya'nın istemesi durumunda bu bedeli ödeyerek İranlı futbolcuyu kadrosuna katabileceği de vurgulandı.

Fenerbahçe ile 2024'e kadar kontratı olan Allahyar'a daha önce ve 'dan 'nın da talip olduğu yazılmıştı.

Zorya'da bu sezon kanatlarda ve en uçta toplamda 16 lig maçına çıkan genç oyuncu, 5 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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