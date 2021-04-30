Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilginç tablo! Bu sezon 4. kez...

Şampiyonluk yarışında Alanyaspor deplasmanında çok kritik iki puan bırakan Fenerbahçe için maçın ilk yarısında Gökhan Gönül'ün kırmızı kartla oyun dışı kalması büyük bir darbe oldu.

İkinci devrede rakip kaleye çok az gidebilen ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler sahadan 1 puanla ayrılırken, lig ikinciliği yarışında da Galatasaray'ın önünde kalmayı başardı.

Sabah'ta yer alan habere göre alınan beraberlik aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon 10 kişi kaldığı 4. maçta da sahadan puanla ayrılmasını sağladı. Daha önce sayısal olarak eksildiği üç maçta rakiplerini mağlup eden Kanarya, dünkü sonuçla birlikte 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

