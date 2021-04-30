Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilginç tablo! Bu sezon 4. kez...

Son dakika spor haberi: 'de ilginç tablo! Bu sezon 4. kez...

Son dakika haberleri... 'in 38. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı 'la 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımda , gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, Fenerbahçe'de bu sezon dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 14:10
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ilginç tablo! Bu sezon 4. kez...

Şampiyonluk yarışında deplasmanında çok kritik iki puan bırakan için maçın ilk yarısında 'ün kırmızı kartla oyun dışı kalması büyük bir darbe oldu.

İkinci devrede rakip kaleye çok az gidebilen ve oyunu kendi yarı sahasında kabul eden sarı-lacivertliler sahadan 1 puanla ayrılırken, lig ikinciliği yarışında da 'ın önünde kalmayı başardı.

'ta yer alan habere göre alınan beraberlik aynı zamanda Fenerbahçe'nin bu sezon 10 kişi kaldığı 4. maçta da sahadan puanla ayrılmasını sağladı. Daha önce sayısal olarak eksildiği üç maçta rakiplerini mağlup eden , dünkü sonuçla birlikte 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

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