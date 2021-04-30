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Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

'nda ayrılıklar sürüyor. Sarı lacivertli kulüpte son olarak, başantrenör ve Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığını duyurdu. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberi (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 17:50 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 18:21
Resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden!

'nda 2 ayrılık yaşandı. Sarı lacivertli kulüp, takımın başantrenörü ve deneyimli oyuncu oyuncu Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İşte o açıklamalar;

ERKAN TOĞAN İLE YOLLAR AYRILDI

"Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'mızın yeni sezon yapılanması kapsamında başantrenör Erkan Toğan ile yollarımız ayrılmıştır. Tüm emekleri için Erkan Toğan'a teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Erkan Toğan yönetiminde 2020-2021 sezonunda 'nı kazanan sarı-lacivertli takım, 'nde ise ikincilikle yetinmişti.

ULAŞ KIYAK İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, 2018-2019 sezonundan bu yana sarı-lacivertli takımda forma giyen Ulaş Kıyak ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, deneyimli pasörün Fenerbahçe formasıyla birer kez AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası, Efeler Ligi ve Kupa Voley şampiyonlukları kazandığı aktarıldı.

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