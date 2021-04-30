Hayallere kırmızı kart

Fenerbahçe, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisine son verirken, 73 puanla bitime 4 maç kala lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düştü. 3 maçtır yenilmeyen Alanyaspor ise 57 puanla 6. sırada yer aldı ve ilk 5 sıra için iddiasını sürdürdü. Fenerbahçe 90 dakika boyunca son maçların aksine gol yollarında etkisiz kaldı. Alanyaspor'un ise Salih Uçan, Juanfran ve Efkan ile 3 topu direkten döndü.

KARTAL 2 KEZ YENİLMELİ!

İkili averajda Beşiktaş'ın gerisinde yer alan, olası bir 3'lü averajda da şansı olmayan Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için kalan 4 maçını da kazanması, Beşiktaş'ın ise en az 2 maç kaybetmesi gerekiyor. Öte yandan Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçının birini kazanabildi. (2B/2M). Sarılacivertliler, 39. haftada Kadıköy'de ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor'u ağırlayacak. Alanyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

FENER'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Emre Belözoğlu geçen hafta Kasımpaşa maçında sahaya sürdüğü ilk 11'de iki zorunlu değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Nazım Sangare'nin yerine Gökhan Gönül'e şans veren genç çalıştırıcı, kart cezalısı İrfan Can Kahveci'nin mevkisinde ise iyileşen Mesut Özil'e şans tanıdı.



UĞURLU'YA KART TEPKİSİ

Sarı-lacıvertli taraftarlar sosyal medyada maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösterdi. "Fenerbahçe'ye penaltılık müdahale olunca Yaşar Kemal çok sakindi. Kartını çıkarmayıp, VAR'ı bekledi. Ancak Gökhan Gönül faul yapınca koşarak kırmızıyı çıkardı" mesajları paylaşıldı.