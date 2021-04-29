Son dakika spor haberleri: Emre Belözoğlu Alanyaspor Fenerbahöçe maçı öncesinde Mesut Özil hakkında konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 56 gün sonra formasına kavuşan Mesut Özil hakkında konuşan Belözoğlu, "Mesut'un oyunculuğu ile alakalı bir şey söylememe gerek yok. Çok büyük bir beklenti ile transfer olmuştu. Bir süredir takımla çalışıyor. Son dört gündür de çok istekliydi. Bugün de umarım ondan beklediğimiz verimi alacağız." dedi.

Belözoğlu maçla ilgili ise, "Biz buraya şampiyonluk inancı ve motivasyonu inancıyla geldik ama gerçekçi olmak lazım; kolay bir maç değil. Sezon başından beri inandıkları oyunu oynamaya çalışan ve örnek bir takıma karşı oynayacağız. Maç kaç dakika oynanırsa elimizden geleni sahaya koymaya çalışacağız" ifadesini kullandı.