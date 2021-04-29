Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama: Önce şampiyonluk sonra imza

Teknik adamlık koltuğunda çok başarılı bir performans gösteren Emre Belözoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda da devam etmeyi düşündüğü genç hocanın yakın çevresine, "Şu an geleceğimi değil sadece şampiyonluğu düşünüyorum. Kupayı kaldıralım, benim imzam sorun olmaz" dediği belirlendi.