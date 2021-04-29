Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama: Önce şampiyonluk sonra imza

Son dakika haberi: 'dan flaş açıklama: Önce şampiyonluk sonra imza

Son dakika transfer haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin 38. haftasında ile karşı karşıya gelecek. 'un ardından takımın başına geçen ve sarı-lacivertlilerdeki havayı olumlu yönde değiştiren 'nun kulüpteki geleceği de merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni sezonla ilgili meraklı bekleyiş sürerken Belözoğlu'nun yakın çevresine flaş bir açıklama yaptığı öğrenildi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama: Önce şampiyonluk sonra imza

Teknik adamlık koltuğunda çok başarılı bir performans gösteren ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama: Önce şampiyonluk sonra imza

Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda da devam etmeyi düşündüğü genç hocanın yakın çevresine, "Şu an geleceğimi değil sadece şampiyonluğu düşünüyorum. Kupayı kaldıralım, benim imzam sorun olmaz" dediği belirlendi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama: Önce şampiyonluk sonra imza

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertli yönetim sezonun kalan bölümünde ortaya çok kötü bir tablo çıkmaması halinde 'na 1+1 yıllık yeni bir sözleşme teklif edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu'dan flaş açıklama: Önce şampiyonluk sonra imza

Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada yaptıkları yorumlarda genç teknik adama çok büyük bir destek veriyor. (Takvim)

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