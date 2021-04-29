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Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! Mesut Özil...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 'in 38. haftasında Alanyaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirve yarışı veren Fenerbahçe, ligin pozitif futbol oynayan ekiplerinden biri olan Alanyaspor'u yenerek ve Galatasaray'ın kazandığı haftada yara almak istemiyor. Fenerbahçe'de 5 futbolcu bu maçta görev alamayacak. Zorlu maç öncesi her iki takımın da ilk 11'i belli oldu. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:17 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2021 Perşembe 19:29
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı 11'i belli oldu! Mesut Özil...

'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

👉 ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 📺

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Çarşamba günü saat 20:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

👉 ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

FENERBAHÇE: , Gökhan, , Attila, , Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

👉 SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, takımdaki yerlerini alamayacak.

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