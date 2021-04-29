Fenerbahçeli Szalai'nin transferi için kaynak bulundu! O gidecek ve...

Fenerbahçe'nin ara transfer sezonunda kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin, kısa süre önce Sevilla Sportif direktörü Monchi'nin radarına girmişti.
Fichajes'in aktardığı bilgilere göre Sevilla, Szalai için yaratacağı fonu buldu.
KOUNDE YOLCU
Sevilla Jules Kounde'yi, Temmuz 2019'da Bordeaux'tan 25 milyon euro bedelle transfer etmiş ve 22 yaşındaki stoper, İspanyol devinde vazgeçilmezler arasına girmişti.
Manchester City, Real Madrid, Paris Saint Germain ve Manchester United'ın radarına olan yıldız savunmacı yaz transfer sezonunda satılacak ve Szalai'ye fon açılacak.
F.BAHÇE 25 MİLYONDA DİRETİYOR
Öte yandan Fenerbahçe'nin Attila Szalai konusunda net tavır sergilediği ve 25 milyon euronun altına oyuncusunu göndermeyeceği aktarıldı.