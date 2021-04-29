Alanyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'in 38. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertliler, Alanya'yı devirip, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kazandığı haftayı üç puanla kapatmak istiyor.

👉 ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa.

FENERBAHÇE: Harun, Gökhan, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan Tufan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

👉 ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? 📺

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı saat 20:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ÖNEMLİ DAKİKALAR...

4' Enner Valencia, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak skor değişmedi.

12' Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek topu arka direğe aşırttı. Davidson'un yakın mesafen kafa vuruşunda top auta gitti.

23' Salih Uçan şutunu çekiyor ancak üst direğe takılıyor. Alanyaspor bu fırsatı değerlendiremedi.

43' Kırmızı Kart! Gökhan Gönül kırmızı kart görerek takımını eksik bırakıyor.

55' Davidson şut! Top Fenerbahçe defansından dönüyor.

64' Alanyaspor takımı Juanfran ile gole çok yaklaştı ancak kaleyi bulan şut ağlarla buluşmadı.

MESUT ÖZİL 56 GÜN SONRA...

Fenerbahçe'nin 4 Mart'ta Antalyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan Mesut Özil, Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuştu. Maça 11'de başlayan yıldız futbolcu, 56 gün sonra sahalara geri döndü.

SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, çeşitli nedenlerle Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde forma giymiyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci, takımını yalnız bıraktı.