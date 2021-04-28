Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan dışında...

Son dakika transfer haberi: 'de karar verildi! dışında...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor. Bu sezon bireysel performansları ile parmak ısırtan sarı-lacivertlilerin yıldızları için yönetim kararını verdi. 'da, yeni sezon öncesi astronomik teklifler dışında elindeki genç yıldızları satmayacak. Tek istisna ...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan dışında...

Fenerbahçe'de bir yandan şampiyonluk yarışı sürerken, diğer yandan gelecek planlaması da yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde takımdaki önemli isimler 'nın devlerinin merceği altında. Başta Ozan Tufan olmak üzere Altay, Szalai, Pelkas ve Mert Hakan gibi isimler de Avrupa'ya transfer yapma olasılığı hayli yüksek futbolcular olarak gösteriliyor.

TAKIMDA TUTMAK ZOR GÖZÜKÜYOR

Ancak sarı-lacivertli yönetim, gelecek sezon için farklı bir strateji izlemeyi düşünüyor. "Kime teklif gelirse satalım" düşüncesinden uzak durmayı planlayan , oynayacak dışında talibi çıkan oyuncularını kadroda tutmak için tüm şartları zorlayacak. Bu nedenle gelecek teklifler astronomik olmadığı sürece genç isimlerin takımda kalmasına yönelik her türlü hamle yapılacak. elemelerinde de yıldızı iyice parlayan Ozan'ın, yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör olarak da ile devam edilecek. (Sabah)

SON DAKİKA