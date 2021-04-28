Son dakika spor haberi: Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Alanya'dan galibiyetle dönemezse..."

Anlayamadığım konu ise sonradan giren oyuncuların tüm ritmi bozuyor olmaları. Aynı anda çok oyuncu değiştirmemek mi lazım yoksa? Ya da hiç dokunmamak mı? Ozan ve Mert Hakan'ın sahada daha çok tutulmasından yanayım. Valencia'da ısrar edilmeli. Verimli ve tempolu. Diğer isimleri rafa kaldırdı. Aslında hocasının elini de rahatlattı. Kararsızlık bitti artık.
Nazım en az üç hafta yok. İrfan Can cezalı. Küçük bir değişiklik mecburen yaşanacak. Özil için acele etmemekte fayda var. Ama asıl konu, Alanyaspor maçı. Birkaç gün önce iddalı bir şekilde, "Kasımpaşa maçı için üç puanı garanti görüyorum" demiştim. Şimdi ise biraz tedirginim. Zor maç, zor deplasman. Kalan maçlardan en zorunun bu olduğunu söyleyebilirim.
Kasımpaşa oyunu yetmez. Daha fazlası, daha da fazlası lazım. Kopmamak için sezon üstü oynamaları lazım. Eğer Alanya'dan galibiyet ile dönemezse, ücra köşede kalır... Göz önünden uzaklaşır. Bini bir, sezonu hiç olur... Beraberlik yetmediğine göre hücumu düşünen, topa hükmedebilen bir oyun olmalı. Gireni de çıkanı da tam katkı sağlamalı.