Son dakika spor haberi: Ozan Zeybek'ten çarpıcı Fenerbahçe yorumu! "Alanya'dan galibiyetle dönemezse..."

OZAN ZEYBEK - ARABULUCU

Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Beş maçta dört galibiyet ve her geçen hafta oyun anlamında üstüne koyan bir Fenerbahçe var. İştahlı, arzulu ve dirençli bir Fenerbahçe. Yeni oyun tarzı ile umut veren bir Fenerbahçe. Her şeyde olduğu gibi burada da 'keşkeler' tabii ki mevcut. Ocak ayında neden bu müdahale yapılmadı da geç kalındı diye düşünüyorum. Oyuncular aynı ama mantık farklı. Dokunuş farklı. İstemek, almak, vermek...