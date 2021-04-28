Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

Son dakika spor haberi: 'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

Son dakika haberleri... 'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe, orta saha transferinde rotasını 'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Hollandalı yıldız var. İşte detaylar... ( haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 11:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

'de zirve iddiasını sürdüren , lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

Sarı-lacivertliler, bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarına start verdi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

İngiliz basınında yer alan habere göre , Championship ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen Curaçao asıllı Hollandalı futbolcu Juninho Bacuna ile ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bacuna'nın, mukavelesinde bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da ifade edilirken oyuncuyla İskoç temsilcisi Rangers'ın da ilgilendiği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

JUNINHO BACUNA KİMDİR?

7 Ağustos 1997'de Hollanda'nın Groningen şehrinde dünyaya gelen Juninho Bacuna, kariyerine de bu kentin takımında başladı. 2015'te A takıma yükselen genç orta saha, 2018'de de 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'a transfer oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

Bu sezon 42 maça çıkan Bacuna, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Hollanda doğumlu futbolcu milli takım terchini ise Karayipler'de bulunan Curaçao'dan yana kullandı.

SON DAKİKA