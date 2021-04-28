Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bacuna'nın, mukavelesinde bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da ifade edilirken oyuncuyla İskoç temsilcisi Rangers'ın da ilgilendiği bildirildi.

JUNINHO BACUNA KİMDİR? 7 Ağustos 1997'de Hollanda'nın Groningen şehrinde dünyaya gelen Juninho Bacuna, kariyerine de bu kentin takımında başladı. 2015'te A takıma yükselen genç orta saha, 2018'de de 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'a transfer oldu.