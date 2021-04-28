Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde Hollandalı orta saha var!

Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Süper Lig'de zirve iddiasını sürdüren Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, bir yandan şampiyonluk yarışına odaklanırken diğer yandan da transfer çalışmalarına start verdi.
İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, İngiltere Championship ekiplerinden Huddersfield Town'da forma giyen Curaçao asıllı Hollandalı futbolcu Juninho Bacuna ile ilgileniyor.
Kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Bacuna'nın, mukavelesinde bir yıl uzatma opsiyonu bulunduğu da ifade edilirken oyuncuyla İskoç temsilcisi Rangers'ın da ilgilendiği bildirildi.
JUNINHO BACUNA KİMDİR?
7 Ağustos 1997'de Hollanda'nın Groningen şehrinde dünyaya gelen Juninho Bacuna, kariyerine de bu kentin takımında başladı. 2015'te A takıma yükselen genç orta saha, 2018'de de 2.5 milyon euro karşılığında Huddersfield'a transfer oldu.
Bu sezon 42 maça çıkan Bacuna, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Hollanda doğumlu futbolcu milli takım terchini ise Karayipler'de bulunan Curaçao'dan yana kullandı.