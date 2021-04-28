Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Futbolculuk kariyerinde Simeone'nin hocalık tarzı, antrenman modeli ve taktik zenginliğini çok beğenen 41 yaşındaki çalıştırıcı, şu anda benzer bir sistemi oturtmaya çabalıyor. Bu sistemde de Jose Sosa ismi büyük önem taşıyor.

2013-14 sezonunda Diego Simeone ile birlikte Atletico Madrid'de çalışan Sosa, hem formasyon hem de mantaliteyi çok iyi biliyor. O dönemlerde Atletico Madrid'de şu anda Fenerbahçe'de olduğu gibi bol orta saha alternatifi ve benzer stilde oyuncular yer alıyordu.