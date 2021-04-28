Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

3 MAÇTA 9 PUAN
Emre Belözoğlu'nun 2021'deki Fenerbahçe'sinde de Sosa'nın tek merkezde olduğu Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can ve Pelkas'ın önde olduğu sistem tercih ediliyor. O dönem bu sistemle La Liga ve Kral Kupası kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan Atletico Madrid dikkat çekmişti. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'de bu sistemi son 3 maçta kullandı, 9 puan topladı.
Sezon başında sportif direktörlük görevini alır almaz Jose Sosa transferini isteyen Emre Belözoğlu, bu konuda çok ısrar etti. Başkan Ali Koç'a da Sosa'nın öneminden ve özelliğinden bahseden Belözoğlu, takımda mutlaka olması gerektiğini savundu.
Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de başarılı olan Arjantinli orta saha Fenerbahçe'de istediği başlangıcı yapamadı. Erol Bulut döneminde bir türlü takıma tam anlamıyla adapte olamayan Sosa, Emre Belözoğlu ile hep yakın ilişki kurdu.