Haberler Fenerbahçe Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Son dakika haberleri | 'de 'nun sırrı ortaya çıktı! ve ...

'de şampiyonluk mücadelesi veren 'de, teknik direktör 'nun takımın başına geçmesiyle müthiş bir çıkış yakalandı. mağlubiyeti ve beraberliğinin ardından ile yollarını ayıran , Belözoğlu yönetiminde çıktığı 5 maçtan 4 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Genç teknik adamın oynattığı taktikte ise eski hocasının izleri görüldü. İşte Fenerbahçe'de sahaya yansıyan ve detayı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 12:36
Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Teknik direktörlük kariyerinin ilk günlerini yaşayan ve orta sahada liderliği alan , 2012-14 arası birlikte çalıştıkları 'nin oyun stilini uyguluyor. Simeone'den her zaman çok etkilenen ve eski hocasının izinden giden Belözoğlu, bu sistemi en iyi bilen 'ya da bu yüzden büyük önem veriyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

'de ve 'nın takım üzerindeki etkisi fazlasıyla ön plana çıkıyor. Son 5 lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alarak ve 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, yeniden zirve umutlarını artırırken, bu başarının arka planında ilginç bir hikaye yatıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

SIMEONE'NİN YOLUNU İZLİYOR

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk günlerini 'de yaşayan , dönemine göre kuşkusuz çok daha farklı bir oyun anlayışını sahneye koymakta... Tamamen kendi stilini oturtan ve Fenerbahçe'ye en uygun modeli arayan Belözoğlu aslında 2012-13 sezonunda 'de beraber çalıştığı ve çok etkilendiği 'nin yolunu izliyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Futbolculuk kariyerinde Simeone'nin hocalık tarzı, antrenman modeli ve taktik zenginliğini çok beğenen 41 yaşındaki çalıştırıcı, şu anda benzer bir sistemi oturtmaya çabalıyor. Bu sistemde de ismi büyük önem taşıyor.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

2013-14 sezonunda ile birlikte 'de çalışan , hem formasyon hem de mantaliteyi çok iyi biliyor. O dönemlerde Madrid'de şu anda 'de olduğu gibi bol orta saha alternatifi ve benzer stilde oyuncular yer alıyordu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Simeone'li 'da o dönem ve da bir sezon arayla forma giydi. 4-1-4-1 ve 4-2-3-1 düzenleri kullandı. Şu andaki 'ye çok benzeyen bu stil başarı da sağladı. 2012-14 arası Simeone'nin Atletico'sunda Gabi'nin tek merkezde olduğu 4-1-4-1'i kullanıp, Koke, Mario Suarez, Arda Turan ve Raul Garcia'lı bir kadro kullanıldı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

3 MAÇTA 9 PUAN

'nun 2021'deki 'sinde de 'nın tek merkezde olduğu Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can ve Pelkas'ın önde olduğu sistem tercih ediliyor. O dönem bu sistemle La Liga ve Kral Kupası kazanan, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan dikkat çekmişti. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'de bu sistemi son 3 maçta kullandı, 9 puan topladı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Sezon başında sportif direktörlük görevini alır almaz transferini isteyen , bu konuda çok ısrar etti. Başkan Ali Koç'a da 'nın öneminden ve özelliğinden bahseden Belözoğlu, takımda mutlaka olması gerektiğini savundu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de başarılı olan Arjantinli orta saha 'de istediği başlangıcı yapamadı. döneminde bir türlü takıma tam anlamıyla adapte olamayan , ile hep yakın ilişki kurdu.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Karşılıklı oynadıkları dönemde birbirlerine hep saygı gösteren ikili şu anda da çok iyi bir iletişim kurdular. Takımın teknik patronu olur olmaz 'ya kapıları açan , son 3 maçta takımın liderliğini 35 yaşındaki yıldıza teslim etti.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

'nun teknik direktörlük kariyeri için çok beğendiği 'nin en büyük özelliği takımlarının fizik güç kapasitesi oldu. Simeone'nin sert fiziksel antrenmanlarını 'de yaşayan Belözoğlu, henüz bu konuda istediği zamanı bulamadı.

Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun sırrı ortaya çıktı! Diego Simeone ve Jose Sosa...

Son Kasımpaşa maçında ilk yarıda çok etkili olan, ikinci devrede oyundan düşen sarı-lacivertlilerde fiziksel güç konusundaki eksiklik hemen göze çarpmıştı. Milliyet'in haberine göre 'nun oynatmak istediği oyun stili ciddi bir tempo gerektiriyor. 'de bu nedenle yoğun kondisyon antrenmanları yaptırıyor.

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