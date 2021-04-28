Hocaya ilgi büyük

Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma için Antalya'ya giden sarı-lacivertlileri yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftardan teknik direktör Emre Belözoğlu başta olmak üzere tüm futbolculara büyük ilgi vardı.
Ligin 38. haftasındaki Alanya maçı için Antalya'ya giden Fenerbahçe'ye müthiş bir karşılama vardı. Yüzlerce sarı- lacivertli taraftar, takımı havalanında karşılarken, teknik direktör Emre Belözoğlu başta olmak üzere tüm futbolculara büyük ilgi vardı. Belözoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların ricaları da kırmadı. Kanarya, daha sonra Belek'te kamp yapacağı otele geçti.