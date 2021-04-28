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Hocaya ilgi büyük

Spor Toto Süper Lig 38. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma için 'ya giden sarı-lacivertlileri yüzlerce taraftar karşıladı. Taraftardan teknik direktör başta olmak üzere tüm futbolculara büyük ilgi vardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Hocaya ilgi büyük
Ligin 38. haftasındaki maçı için 'ya giden 'ye müthiş bir karşılama vardı. Yüzlerce sarı- lacivertli taraftar, takımı havalanında karşılarken, teknik direktör başta olmak üzere tüm futbolculara büyük ilgi vardı. Belözoğlu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarların ricaları da kırmadı. Kanarya, daha sonra 'te kamp yapacağı otele geçti.
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