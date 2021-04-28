Haberler Fenerbahçe Favori Osayi!

Favori Osayi!

'nin cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan maçında sağ kanatta formaya iki aday vardı. Fenerbahçe'de teknik direktör 'nun ilk tercihi olarak Osayi-Samuel öne çıkıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2021 Çarşamba 06:50
Favori Osayi!
'nin cezası nedeniyle karşısında sağ kanatta formaya iki aday vardı. Sakatlıktan kurtulan ve Samandıra'daki son idmanın tamamında yer alan Osayi, teknik direktör 'nun ilk tercihi olarak öne çıkıyor. Sonradan oyuna girdiği maçlardaki performansıyla dikkat çeken 'ün de idmanlardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.
SON DAKİKA