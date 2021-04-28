Favori Osayi!

İrfan Can Kahveci'nin cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan Alanyaspor maçında sağ kanatta formaya iki aday vardı. Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi olarak Osayi-Samuel öne çıkıyor.
İrfan Can Kahveci'nin cezası nedeniyle Alanyaspor karşısında sağ kanatta formaya iki aday vardı. Sakatlıktan kurtulan ve Samandıra'daki son idmanın tamamında yer alan Osayi, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ilk tercihi olarak öne çıkıyor. Sonradan oyuna girdiği maçlardaki performansıyla dikkat çeken Sinan Gümüş'ün de idmanlardaki performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor.