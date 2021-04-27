Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Son dakika spor haberleri: 'de asistleriyle 'ın beklerini geride bıraktı!

'de şampiyonluk yarışını sürdüren , savunma oyuncularından aldığı skor katkısıyla dikkat çekiyor. Özellikle asistleriyle lige damga vururken 'ın bütün beklerini solladı. İşte , Fenerbahçe ve Galatasaray'ın savunma oyuncularından aldığı skor katkıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 14:35
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Kasımpaşa'yı geçerek şampiyonluk yarışına devam eden 'de gollerin birini Szalai atarken, , Valencia'nın ilk golünde asisti yapan isimdi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Akşam'ın derlediği habere göre sarı-lacivertli savunmacılar, sadece Kasımpaşa maçında değil, ligin geride kalan haftalarında da hücumdaki katkılarıyla ön plana çıktı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Bu sezon Kanarya'nın topladığı 72 puanın 37'sinde defans oyuncularının katkısı var. Sarı-Lacivertli takım stoperlerinden 6 gol, 2 asistlik yardım alırken, bekler ise 4 gol, 12 asist yaptı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

STOPERLERDE EN ETKİLİ SZALAI!
Savunmadaki performansıyla göz dolduran Szalai, attığı 3 golle stoperler içinde hücumda en etkili isim... Tisserand, 1 gol, 1 asist, Serdar ise 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Lemos ile Sadık ise skor üretemedi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

'nin bekleri de hücumdaki katkılarıyla ön planda... Bu bölgede , en dikkat çekici isim... Tecrübeli futbolcu, 29 maçta 9 kez gol pası verirken gol sevinci ise yaşayamadı. Diğer beklerden Gökhan Gönül, 2 gol, 2 asist, Nazım, 1 gol 1 asist, Novak da 1 gollük performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Lider ise savunma oyuncularının skor katkısı yaptığı maçlarda 35 puan topladı. Stoperler 5 gol atarken 4'ü Vida'dan geldi. 1'i ise Welinton'a ait.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Siyah-Beyazlılar'ın 3 beki; Rıdvan, N'Sakala ve Rosier, 2 gol, 9 asistlik performans üretirken 'nin gerisinde kaldı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

GALATASARAY'IN 6 BEKİ BİR CANER ETMEDİ
Şampiyonluğu diğer adayı ise 34 golle savunmacılarından en az katkı alan takım konumunda bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Sarı-kırmızılılarda stoperler 2 gol, 5 asistlik performans gösterirken gollerin 2'si ve asistlerin 4'ü Donk'a ait.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

Aslan'ın 6 beki de 1 gol, 8 asistlik katı verdi. G.Saray'ın 6 beki kadar katkı sağlayamadı.

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