Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Caner Erkin asistleriyle Galatasaray'ın beklerini geride bıraktı!

STOPERLERDE EN ETKİLİ SZALAI!

Savunmadaki performansıyla göz dolduran Szalai, attığı 3 golle stoperler içinde hücumda en etkili isim... Tisserand, 1 gol, 1 asist, Serdar ise 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Lemos ile Sadık ise skor üretemedi.

Fenerbahçe'nin bekleri de hücumdaki katkılarıyla ön planda... Bu bölgede Caner Erkin, en dikkat çekici isim... Tecrübeli futbolcu, 29 maçta 9 kez gol pası verirken gol sevinci ise yaşayamadı. Diğer beklerden Gökhan Gönül, 2 gol, 2 asist, Nazım, 1 gol 1 asist, Novak da 1 gollük performans sergiledi.