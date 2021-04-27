Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldıza 3 talip! 20 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldıza 3 talip! 20 milyon Euro...

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluğu hedefleyen 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertli ekipte göstermiş olduğu performans ile herkesin takdirini kazanan yıldız oyuncu değerine değer kattı. Başarılı oyuncu fiyatını 10'a katlarken, 3 takım da talip oldu. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldıza 3 talip! 20 milyon Euro...

'ye devre arasında ekibi 'dan alınan , 3 yıllık döneminin en başarılı transfer hamlelerinden birisi oldu. Geldiği ilk günden bu yana müthiş bir performans sergileyen Macar stoper her maç parlıyor, sürekli değerine değer katıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldıza 3 talip! 20 milyon Euro...

KISA SÜREDE MÜTHİŞ YÜKSELİŞ

4.5 ay önce sadece 2.5 milyon Euro'ya alınan Szalai birçok önemli kulübün transfer listesine girdi. yönetimi, 22 yaşındaki stoperin fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldıza 3 talip! 20 milyon Euro...

SÜREKLİ KULÜPTEN BİLGİLER ALINIYOR

Şu ana kadar için resmi bir teklif gelmese de menajerler ve scoutlar sürekli Szalai ile ilgili kulüpten bilgi alıyor. Sezon sonunda en az 2-3 kulüpten teklif bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli yıldıza 3 talip! 20 milyon Euro...

3 KULÜP ÇOK YAKINDAN İLGİLİ

Alınan bilgilere göre , Leicester City ve şu anda genç yıldızın en ciddi talipleri. yönetimin, Szalai'yi kolay kolay elden çıkarmayı düşünmediği belirtiliyor. (Takvim)

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