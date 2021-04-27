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Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli oyuncu 'dan açıklamalar! "Emre hocayla beraber..."

Son dakika spor haberi... 'nin Ekvadorlu futbolcusu sarı-lacivertlilerin gerçekleştirdiği antrenman öncesi basın toplantısı düzenledi. İşte Valencia'nın o sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 17:53 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 18:25
Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'dan açıklamalar! "Emre hocayla beraber..."

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak 'de yıldız oyuncu , antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Valencia'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son oynadığımız maç bizim için önemli bir maçtı iyi oynayarak kazandık. Şu an kaleye daha yakın olduğum bir pozisyondayım. O bölgede oynamayı seviyorum. Takımıma gol katkısı yaptığım için çok mutluyum."

"Son 5 maçta bizim nasıl oynayacağımız çok önemli. Erol hocayla farklı bir formasyonda oynuyorduk. Emre hocayla beraber bu kulübe layık olmaya çalışıyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz."

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