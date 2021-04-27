Son dakika spor haberi: Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia'dan açıklamalar! "Emre hocayla beraber..."

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Enner Valencia, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Valencia'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Son oynadığımız maç bizim için önemli bir maçtı iyi oynayarak kazandık. Şu an kaleye daha yakın olduğum bir pozisyondayım. O bölgede oynamayı seviyorum. Takımıma gol katkısı yaptığım için çok mutluyum."

"Son 5 maçta bizim nasıl oynayacağımız çok önemli. Erol hocayla farklı bir formasyonda oynuyorduk. Emre hocayla beraber bu kulübe layık olmaya çalışıyoruz. Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için uğraşıyoruz."