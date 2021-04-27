Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de planlar altüst oldu

Son dakika haberi: 'de planlar altüst oldu

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan gelecek sezon kadrosunu kurmak için çalışmalara başlarken bir yandan da teknik direktör konusunu masaya yatırma kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde sezon sonuna kadar takımın başına getirilen ile ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. İşte son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de planlar alt üst oldu

'de rüzgarı esiyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, başarılı teknik adamın takımın başında olduğu 5 maçta da birçok istatistikte Süper Lig'in lideri olmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de planlar alt üst oldu

PLANLAR BAMBAŞKAYDI…

İşte 'nun bu başarısı Başkan Ali Koç'un planlarını altüst etti. Başkan Koç sezon sonunda tüm teknik ekibi değiştirerek yabancı bir teknik adam getirmeyi planlıyordu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de planlar alt üst oldu

İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

Ancak 'nun istatistikleri altüst eden performansı Başkan Koç'u yeniden düşünmeyi sevketti. Kalan maçlardaki performansına bakılarak Emre ile devam edip edilmeyeceğine bakılacak.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de planlar alt üst oldu

KALMA İHTİMALİ YÜKSEK

Taraftar ve camiadan da büyük destek alan 'nun yeni sezonda takımın başında kalma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Kadıköy'de rüzgar Belözoğlu'nun arkasından esiyor. (Takvim)

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