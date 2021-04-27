Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı esiyor. Emre Belözoğlu'nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Sarı-Lacivertliler, başarılı teknik adamın takımın başında olduğu 5 maçta da birçok istatistikte Süper Lig'in lideri olmayı başardı.

PLANLAR BAMBAŞKAYDI… İşte Emre Belözoğlu'nun bu başarısı Başkan Ali Koç'un planlarını altüst etti. Başkan Koç sezon sonunda tüm teknik ekibi değiştirerek yabancı bir teknik adam getirmeyi planlıyordu.