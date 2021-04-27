Son dakika FB haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Fenerbahçe canı liderlik çeken bir takım olmakla, Kasımpaşa 'nın ipini çeken takım olmak arasındaki bağlantıyı maçın ilk yarısında kurdu. Son 3 sezonun en iyi ilk yarısıydı ve tarihi fark olabilirdi. İkinci yarı ne olduysa o Fenerbahçe gitti, yine son dakikalarda beraberliği kurtarmaya çabalayan bir Fenerbahçe çıktı sahneye. Kasımpaşa maçının matematik yanına bakıldığı kadar galibiyetin estetik yanının neden aksadığını sorgulamak zorunludur.

İstedikleri zaman çok olanlar istemedikleri zaman yok oluyorsa ortada bir başıbozukluk var demektir. Çünkü Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki Fenerbahçe ne kadar şampiyonluk istiyorsa, maçın ikinci yarısındaki Fenerbahçe başına o kadar bela istiyordu.

Her şey kaleci Harun'a yükleniyor çünkü bütün kaleciler öksüzdür.

El freni olmaktan hüküm giyen ve kulübeye çekilen Gustavo'nun yokluğunda Sosa usta bir şef oldu ama İrfan Can Kahveci takımın en zayıf halkası olarak fena halde sırıtıyor.

Gustavo hiç olmazsa yardımlaşma duygusunun içinde kalıyor, savunmaya kadar da geliyor.

Doğru yerde oynatılırsa İrfan Can'dan bin kere daha faydalı.

Takımın yeni el freni İrfan Can Kahveci'nin bitmiş hali kimsenin ilgisini çekmiyor da kendisine özel adam muamelesi gösteriliyorsa bazı sonuçlar kaçınılmaz olacaktır.

İrfan Can'ın ne kadar güçsüz olduğu sarı kart gördüğü pozisyonda ortadaydı zaten.