Son dakika FB haberleri | Usta yazardan Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!

Her şey kaleci Harun'a yükleniyor çünkü bütün kaleciler öksüzdür.

El freni olmaktan hüküm giyen ve kulübeye çekilen Gustavo'nun yokluğunda Sosa usta bir şef oldu ama İrfan Can Kahveci takımın en zayıf halkası olarak fena halde sırıtıyor.

Gustavo hiç olmazsa yardımlaşma duygusunun içinde kalıyor, savunmaya kadar da geliyor.

Doğru yerde oynatılırsa İrfan Can'dan bin kere daha faydalı.

Takımın yeni el freni İrfan Can Kahveci'nin bitmiş hali kimsenin ilgisini çekmiyor da kendisine özel adam muamelesi gösteriliyorsa bazı sonuçlar kaçınılmaz olacaktır.

İrfan Can'ın ne kadar güçsüz olduğu sarı kart gördüğü pozisyonda ortadaydı zaten.