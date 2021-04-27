Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki futbol Fenerbahçe için ölçü olacak | 45'lik resital

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında alınan 3 puandan daha çok oynanan futbol camiayı sevindirdi. Sarı-lacivertliler özellikle ilk yarıdaki performansı ve istatistikleriyle eski parlak günlerinden kesitler sundu. 45 dakikada rakip kaleye 9'u isabetli 14 şut atan, 3 gol bulan takım fazlasını kaçırdı. Hücumdaki pozisyon zenginliği, organizasyon çeşitliliği izleyenlere zevk verdi.

İSTEDİĞİMİZ OYUN BU

Tam 26 kez ceza sahasında topla buluşan, 3.16 gol beklentisi yakalayan Kanarya, Kasımpaşa savunmasını abandone etti. Teknik patron Emre Belözoğlu, hedeflerinin bu oyunu maç geneline yaymak olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "İstediğimiz oyun bu. Topun bizde kalmasını istiyoruz. Oyuncular da memnun. Ancak ikinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunu da analiz edip toparlayıp, düzelteceğiz" dedi.

UÇUŞA GEÇİRDİ

5 maçta 4 galibiyet+ 1 beraberlik elde eden Emre Belözoğlu idaresindeki F.Bahçe, topla oynama, şut, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde zirvede yer aldı.