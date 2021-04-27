Haberler Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki futbol Fenerbahçe için ölçü olacak | 45'lik resital

maçının ilk yarısındaki futbol için ölçü olacak | 45'lik resital

Son dakika haberi: Ceza sahasında 26 kez topla buluşup, 3 gol atan, fazlasını kaçıran gözlerin pasını sildi. Belözoğlu bu oyunu maç geneline yaymak için çalışacaklarını söyledi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Kasımpaşa maçının ilk yarısındaki futbol Fenerbahçe için ölçü olacak | 45'lik resital

Zirve yarışını sürdüren 'de karşısında alınan 3 puandan daha çok oynanan futbol camiayı sevindirdi. Sarı-lacivertliler özellikle ilk yarıdaki performansı ve istatistikleriyle eski parlak günlerinden kesitler sundu. 45 dakikada rakip kaleye 9'u isabetli 14 şut atan, 3 gol bulan takım fazlasını kaçırdı. Hücumdaki pozisyon zenginliği, organizasyon çeşitliliği izleyenlere zevk verdi.

İSTEDİĞİMİZ OYUN BU

Tam 26 kez ceza sahasında topla buluşan, 3.16 gol beklentisi yakalayan , Kasımpaşa savunmasını abandone etti. Teknik patron , hedeflerinin bu oyunu maç geneline yaymak olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, "İstediğimiz oyun bu. Topun bizde kalmasını istiyoruz. Oyuncular da memnun. Ancak ikinci yarı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bunu da analiz edip toparlayıp, düzelteceğiz" dedi.

UÇUŞA GEÇİRDİ

5 maçta 4 galibiyet+ 1 beraberlik elde eden Emre Belözoğlu idaresindeki , topla oynama, şut, rakip ceza sahasında topla buluşma ve gol beklentisi istatistiklerinde zirvede yer aldı.

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