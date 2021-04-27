Fenerbahçeli Mesut Özil'in maaşını Arsenal ödüyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Mesut Özil'in maaşının %90'ından fazlasını sezon sonuna kadar Arsenal'in ödediği iddia edildi. The Athletic'in haberine göre, Mesut ayrılırken yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanmaya devam ediyor.
Mesut Özil'in maaşının %90'ından fazlasını sezon sonuna kadar Arsenal'in ödediği iddia edildi. The Athletic'in haberine göre, Mesut ayrılırken yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanmaya devam ediyor. Topçular, haziran ayına kadar yıldız ismin maaşını ödemeye devam edecek. Arsenal'deki 8 milyon euro'luk alacağının 3 milyon euro'sundan vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziranda bitiyordu.