Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Mesut Özil'in maaşını Arsenal ödüyor

Fenerbahçeli 'in maaşını ödüyor

Son dakika haberi: 'in maaşının %90'ından fazlasını sezon sonuna kadar 'in ödediği iddia edildi. 'in haberine göre, ayrılırken yaptığı anlaşmaya göre ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Fenerbahçeli Mesut Özil'in maaşını Arsenal ödüyor
'in maaşının %90'ından fazlasını sezon sonuna kadar 'in ödediği iddia edildi. 'in haberine göre, ayrılırken yaptığı anlaşmaya göre ekibinden haftalık 350 bin sterlin kazanmaya devam ediyor. Topçular, haziran ayına kadar yıldız ismin maaşını ödemeye devam edecek. Arsenal'deki 8 milyon euro'luk alacağının 3 milyon euro'sundan vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziranda bitiyordu.
SON DAKİKA