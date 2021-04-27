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'de pırlanta gibi

Son dakika haberi: ’nun ileri uçta görev verdiği son 4 maçta 3 gol atıp forvetteki krizi unutturdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Valencia pırlanta gibi
karşısında iki gol birden atan Enner , performansıyla parmak ısırtıyor. Son 4 maçta 4 kez ağları sarsan Ekvadorlu yıldız, 'deki gol sayısını 9'a yükseltti. döneminde genellikle kanatta oynayan ve takıma 5 gol+2 asistlik katkı sağlayan tecrübeli isim, mevkisini forvete kaydırdıktan sonra da boş durmadı. 31 yaşındaki futbolcu, forvet oynadığı son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırıp, 7.7 rating ortalaması yakaladı. , ve 'den umduğunu bulamayan takıma can simidi olan Valencia, hocasından tebrik aldı. Enner'in ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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