Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku: Kasında yırtık

Son dakika Fenerbahçe haberi: Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Kasımpaşa maçı sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun dün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.
Nazım Sangare'denkötü haber geldi. Kasımpaşa maçı sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun dün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi. Alanyaspor maçında sağ bekte yeniden iyileşen Gökhan Gönül'ün görev alması bekleniyor.