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'de şoku: Kasında yırtık

Son dakika haberi: 'den kötü haber geldi. maçı sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun dün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de Nazım Sangare şoku: Kasında yırtık
'den kötü haber geldi. maçı sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun dün çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptandığı ve tedavisine başlandığı bildirildi. maçında sağ bekte yeniden iyileşen 'ün görev alması bekleniyor.
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