Fenerbahçe için bu hafta kritik! Hesap zamanı

Son dakika Fenerbahçe haberi: İlk dörtte yer alan tüm takımların kazanmasıyla 37. haftada zirvede herkes yerini korudu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk hesaplarını gözden geçirirken bu hafta kritik görülüyor.
İlk dörtte yer alan tüm takımların kazanmasıyla 37. haftada zirvede herkes yerini korudu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk hesaplarını gözden geçirirken bu hafta kritik görülüyor. Lider Beşiktaş'ın Rizespor deplasmanında puan kaybedebileceğini hesaplayan teknik heyet, Alanya maçını kazanıp yarışta avantajını artırmayı planlıyor. Ancak bu yetmiyor. İkili averajda geride olan F.Bahçe'nin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın en az bir maçta daha takılması gerek. Bu fırsat için de ezeli rakiplerinin, G.Saray iye oynayacağı derbi bekleniyor.