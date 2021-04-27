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için bu hafta kritik! Hesap zamanı

Son dakika haberi: İlk dörtte yer alan tüm takımların kazanmasıyla 37. haftada zirvede herkes yerini korudu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk hesaplarını gözden geçirirken bu hafta kritik görülüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe için bu hafta kritik! Hesap zamanı
İlk dörtte yer alan tüm takımların kazanmasıyla 37. haftada zirvede herkes yerini korudu. Sarı-lacivertliler şampiyonluk hesaplarını gözden geçirirken bu hafta kritik görülüyor. Lider 'ın deplasmanında puan kaybedebileceğini hesaplayan teknik heyet, maçını kazanıp yarışta avantajını artırmayı planlıyor. Ancak bu yetmiyor. İkili averajda geride olan 'nin şampiyon olabilmesi için Beşiktaş'ın en az bir maçta daha takılması gerek. Bu fırsat için de ezeli rakiplerinin, iye oynayacağı derbi bekleniyor.
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