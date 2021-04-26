Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef; ligde mutlak şampiyonluk... Bu doğrultuda da kolları sıvayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor...
Fenerbahçe'de yeni sezonda hedef; ligde mutlak şampiyonluk... Bu doğrultuda da kolları sıvayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor...
Teknik direktör konusunda yabancı ve deneyimli bir isteyen Kanarya'da yeni gelecek ismin en büyük yardımcısı Emre Belözoğlu olacak.
Planlar dahilinde mevcut kadrodan yolların ayrılması beklenen isimler arasında hücum oyuncuları da var. Bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılacak ve bir dünya yıldızı bir de yerel ligi tanıyan olmak üzere iki forvet, takım kadrosunda düşünülüyor.
Fenerbahçe, hücum organizasyonlarında etkili olacağı düşünülen isimleri transfer ettikten sonra savunmadaki problemleri masaya yatıracak ve eksikliklere göre verilecek karar doğrultusunda tecrübeli bir stoper ile anlaşacak.
Yeni Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ya da yer alması beklenmeyen isimlerden bazıları şöyle; Harun Tekin, Tisserand, Gökhan Gönül (teknik ekibe katılması bekleniyor), Cisse, Perotti, Thiam.
Ayrılması ya da ilişiği kesilmesi beklenen futbolculardan sonra takıma yeni takviyeler gelecek... Peki, hangi futbolcular gündemde? İşte mevcut takıma ek olarak yeni Kanarya'da yer alması beklenen oyuncular...
MOUSSA MAREGA (FORVET)
AARON BOUPENDZA (FORVET)
CENGİZ ÜNDER (KANAT)
ÇAĞTAY KURUKALIP (SOL BEK)
ELSEID HSAJ (SAĞ BEK)
YERRY MINA (STOPER)
JEROME BOATENG (STOPER)
DARIO MARESIC (STOPER)