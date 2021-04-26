Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Fenerbahçe 'de yeni sezonda hedef; ligde mutlak şampiyonluk... Bu doğrultuda da kolları sıvayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor...

Teknik direktör konusunda yabancı ve deneyimli bir isteyen Kanarya'da yeni gelecek ismin en büyük yardımcısı Emre Belözoğlu olacak.

Planlar dahilinde mevcut kadrodan yolların ayrılması beklenen isimler arasında hücum oyuncuları da var. Bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılacak ve bir dünya yıldızı bir de yerel ligi tanıyan olmak üzere iki forvet, takım kadrosunda düşünülüyor.