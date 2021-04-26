Haberler Fenerbahçe Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Transferde son dakika sürprizi: Yeni böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Son dakika transfer haberleri... Sezona birçok transfer yaparak başlayan ve bunu devre arasında da sürdüren Fenerbahçe'de köklü değişimin temelleri neredeyse atıldı. Sarı-lacivertlilerde yeni sezonda hedef, sürpriz sonuçlara yer vermeyecek ideal bir kadro ve bununla birlikte sonradan oyuna girecek isimlerin dahi ana kadroda sırıtmadan hedeflenen oyunun oynanması... Bu kapsamda yeni sezon öncesi transfer için bağlantılarını kullanmaya başlayan Fenerbahçe, bazı isimlerle şimdiden söz kesti. Peki, yeni Fenerbahçe'nin kadrosunda kimler olacak? Hangi teknik adam bu isimlerin organize edilmesinde rol oynayacak? İşte 2021-2022 model Fenerbahçe'den detaylar... ()

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:31 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 13:34
Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

'de yeni sezonda hedef; ligde mutlak şampiyonluk... Bu doğrultuda da kolları sıvayan sarı-lacivertliler, çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor...

Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Teknik direktör konusunda yabancı ve deneyimli bir isteyen Kanarya'da yeni gelecek ismin en büyük yardımcısı Emre Belözoğlu olacak.

Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Planlar dahilinde mevcut kadrodan yolların ayrılması beklenen isimler arasında hücum oyuncuları da var. Bekleneni veremeyen isimlerle yollar ayrılacak ve bir dünya yıldızı bir de yerel ligi tanıyan olmak üzere iki forvet, takım kadrosunda düşünülüyor.

Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

, hücum organizasyonlarında etkili olacağı düşünülen isimleri transfer ettikten sonra savunmadaki problemleri masaya yatıracak ve eksikliklere göre verilecek karar doğrultusunda tecrübeli bir stoper ile anlaşacak.

Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Yeni 'de kadroda düşünülmeyen ya da yer alması beklenmeyen isimlerden bazıları şöyle; Harun Tekin, Tisserand, Gökhan Gönül (teknik ekibe katılması bekleniyor), Cisse, Perotti, Thiam.

Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

Ayrılması ya da ilişiği kesilmesi beklenen futbolculardan sonra takıma yeni takviyeler gelecek... Peki, hangi futbolcular gündemde? İşte mevcut takıma ek olarak yeni Kanarya'da yer alması beklenen oyuncular...

Transferde son dakika sürprizi: Yeni Fenerbahçe böyle olacak! 2021-2022 kadrosunda...

MOUSSA MAREGA (FORVET)

AARON BOUPENDZA (FORVET)

CENGİZ ÜNDER (KANAT)

ÇAĞTAY KURUKALIP (SOL BEK)

ELSEID HSAJ (SAĞ BEK)

YERRY MINA (STOPER)

JEROME BOATENG (STOPER)

DARIO MARESIC (STOPER)

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