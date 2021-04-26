Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

Fenerbahçe taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Mesut Özil, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma imza attı.
Fenerbahçe taraftarının büyük bir heyecanla beklediği Mesut Özil, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma imza attı.
Kanarya'nın büyük sükse yaratan transferi dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Özil'in İstanbul'a geliş uçağını binlerce kişi telefondan takip etti.
Antalyaspor maçında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı.
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından takımdaki maaşının ne kadar olduğu tartışma konusu haline gelmişti.
Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız futbolcunun transfer gerçekleşmeden önce Arsenal ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı.
MAAŞININ YÜZDE 90'INI ARSENAL ÖDEYECEK!
The Athletic'in haberine göre, Mesut'un ayrılık aşamasında yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda Arsenal, hazirana kadar yıldız futbolcunun maaşını ödemeye devam edecek.
Arsenal'daki 8 milyon Euro'luk alacağının 3 milyon Euro'luk kısmından vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyordu.