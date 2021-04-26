Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

Son dakika spor haberleri: 'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

'nin ara transfer döneminde 3.5 yıllığına kadrosuna kattığı ile ilgili flaş gerçek ortaya çıktı. 'da yüklü bir kontratı bulunan ve haziran ayında sona erecek sözleşmesinin bitmesini beklemeden sarı-lacivertlilere transfer olan yıldız futbolcunun mali şartları belli oldu. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 15:55
Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

taraftarının büyük bir heyecanla beklediği , ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma imza attı.

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

Kanarya'nın büyük sükse yaratan transferi dünya basınında da geniş yankı uyandırmıştı. Özil'in İstanbul'a geliş uçağını binlerce kişi telefondan takip etti.

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

Antalyaspor maçında ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir sahalardan uzak kalan 32 yaşındaki yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

'in 'ye imza atmasının ardından takımdaki maaşının ne kadar olduğu tartışma konusu haline gelmişti.

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

Sarı-lacivertli takımla 3.5 yıllık sözleşmeye imza atan yıldız futbolcunun transfer gerçekleşmeden önce ile anlaşma yaptığı ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

MAAŞININ YÜZDE 90'INI ARSENAL ÖDEYECEK!
The Athletic'in haberine göre, Mesut'un ayrılık aşamasında yaptığı anlaşmaya göre Londra ekibinden haftalık 350 bin Sterlin kazanmaya devam ediyor. Bu bağlamda , hazirana kadar yıldız futbolcunun maaşını ödemeye devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Mesut Özil'in sözleşmesinde flaş gerçek! Meğer maaşı...

'daki 8 milyon Euro'luk alacağının 3 milyon Euro'luk kısmından vazgeçen 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyordu.

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