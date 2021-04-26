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Son dakika spor haberleri: 'de sakatlık şoku! 'nin son durumu belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'de sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin ile karşı karşıya geldiği maçta sakatlanan 'nin son durumu belli oldu. Milli futbolcunun sol bacak kasında 2. derece yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:17 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:38
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nazım Sangare'nin son durumu belli oldu

'nin 'yı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlık yaşayan 'den kötü haber geldi. Testleri yapılan milli futbolcunun sol bacak üst arka kısmında 2. derece yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün 'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyen Nazım Sangare, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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