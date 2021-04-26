Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Nazım Sangare'nin son durumu belli oldu

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlık yaşayan Nazım Sangare'den kötü haber geldi. Testleri yapılan milli futbolcunun sol bacak üst arka kısmında 2. derece yırtık tespit edildi. 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile karşı karşıya geleceği maçta forma giyemeyecek.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Bu sezon Süper Lig'de 19 maçta forma giyen Nazım Sangare, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.