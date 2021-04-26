Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş bir ilki başardı!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, teknik sorumluluk görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle birlikte performansını artırdı. Yüksek temposunun yanı sıra istekli oyunu ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de daha fazla yer bulmaya başladı. Yükselen grafiğiyle camianın beğenisini toplayan Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçında sahanın yıldızları arasına girdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-lacivertliler zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi olurken Mert Hakan, 2. goldeki asistiyle takımına katkı sağladı.

BU SEZONKİ İLK ASİSTİ!

Attila Szalai'nin 40. dakikadaki kafa golünde ortayı açan isim olan Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki ilk asistini yaptı. Öte yandan başarılı orta saha oyuncusunun ligde 4 golü bulunuyor.