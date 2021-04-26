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Son dakika spor haberleri: maçında bir ilki başardı!

son haftalardaki dikkat çeken performansını maçında da sürdürdü. Teknik sorumlu 'nun çok güvendiği isimlerin başında gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu yeni hocasıyla ilk 11'de daha sık yer bulmaya başladı. Belözoğlu'nun verdiği şansları şimdiye kadar iyi kullanan Yandaş, Kasımpaşa maçında da performansıyla sınıfı geçti. Başarılı orta saha oyuncusu 'nin attığı golü hazırlayan isim olarak bu sezon 'deki ilk asistini yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:53
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe Kasımpaşa maçında Mert Hakan Yandaş bir ilki başardı!

'nin sezon başında kadrosuna kattığı , teknik sorumluluk görevine 'nun getirilmesiyle birlikte performansını artırdı. Yüksek temposunun yanı sıra istekli oyunu ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, ilk 11'de daha fazla yer bulmaya başladı. Yükselen grafiğiyle camianın beğenisini toplayan Yandaş, maçında sahanın yıldızları arasına girdi. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-lacivertliler zirve yolunda kritik bir 3 puanın sahibi olurken Mert Hakan, 2. goldeki asistiyle takımına katkı sağladı.

BU SEZONKİ İLK ASİSTİ!
'nin 40. dakikadaki kafa golünde ortayı açan isim olan Mert Hakan Yandaş, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 'deki ilk asistini yaptı. Öte yandan başarılı orta saha oyuncusunun ligde 4 golü bulunuyor.

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